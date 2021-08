Everson Griffen va s’excuser auprès de Kirk Cousins ​​pour ses tweets méchants

La saison dernière a été une année à oublier pour Everson Griffen, mais il est de retour avec les Vikings du Minnesota.

Il a juste besoin de dissiper une gêne avec Kirk Cousins.

Le quadruple Pro Bowler a signé avec les Vikings lundi, retournant dans l’équipe avec laquelle il a passé les 10 premières saisons de sa carrière avant de signer avec les Cowboys (et d’être échangé à Detroit) la saison dernière.

Maintenant, au cours de cette saison loin du Minnesota, Griffen et les Vikings n’étaient pas en bons termes. Il n’était pas content lorsque l’entraîneur-chef Mike Zimmer l’a qualifié de « bon » joueur plutôt que de grand. Il a également parlé de Cousins ​​sur Twitter en janvier.

Ouais, ça pourrait devenir gênant.

Lors d’une rencontre avec des journalistes lundi, Griffen a été interrogé sur les tweets. Il a dit qu’il s’était déjà excusé auprès de Zimmer et du directeur général Rick Spielman. Il a juste besoin de rattraper Cousins.

Everson Griffen est de retour avec les #Vikings. Voici un extrait de ce qu’il nous a dit cet après-midi. @JoeSchmitKSTP en aura plus sur les #Vikings sur @KSTP à 17h, 18h, 18h50 et 22h20. pic.twitter.com/0iP7xyK25O

Griffen a dit :

«Je ne lui ai pas encore vraiment parlé, mais je vais m’y mettre. Tu sais, excuse-lui. Je me suis excusé auprès de Coach (Zimmer) et Rick (Spielman) pour ce que j’ai dit. Je m’en approprie pleinement. Je dois encore parler à Kirk et m’excuser auprès de lui à ce sujet.