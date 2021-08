Everspace 2 obtient un nouveau système et des tonnes de nouveau contenu dans Zharkov: The Vortex update

La dernière mise à jour de Everspace 2 a officiellement été mis en ligne dans le jeu, ainsi qu’un nouveau système appelé Zharkov : Le Vortex.

Rockfish Games a lancé une nouvelle mise à jour assez importante dans Everspace 2, apportant un tout nouveau système stellaire, une nouvelle classe de vaisseau spatial, un nouveau compagnon, plusieurs missions principales, une sélection de missions secondaires, de nouvelles activités, de nouveaux défis, etc.

En plus de cela, il existe une mise à jour des notes de mise à jour qui présente plus de 120 nouvelles mises à jour et corrections de bogues (y compris les améliorations UI/UX très demandées). On peut donc dire sans risque de se tromper que les gens de Rockfish Games ont été occupés.

“Aussi fascinant que dangereux, Zharkov: The Vortex est rempli d’orages, de nuages ​​​​de gaz, de carcasses de vaisseaux spatiaux en ruine, de mystères extraterrestres et plus encore à explorer”, lit-on dans un texte de présentation pour l’extension.

« Incarnant Adam, un ancien pilote clone, le joueur plongera profondément dans les affaires louches de l’opération minière Grady & Brunt et découvrira des secrets menant aux mystères des Anciens, et apprendra comment les factions du jeu sont toutes connectées.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Regarder sur YouTube

Zharkov : The Vortex plonge les joueurs au cœur de la tempête d’un tout nouveau système stellaire qui est présenté comme le « plus dangereux à ce jour » du jeu. L’étendue est remplie d’orages, de technologies en ruine et d’ennemis plus puissants que ceux que vous avez pu rencontrer auparavant, pillant pour le butin et le pillage.

Tareen l’Okkar Trader se joint à l’extension en tant que quartier-maître de la base principale, et ils élargiront les capacités de stockage et permettront également de conserver davantage de navires dans le hangar de la base. C’est toujours pratique d’avoir un commerçant à proximité, hein ?

Si les nouveaux navires sont votre truc, vous apprécierez le Vanguard : un navire de reconnaissance léger et très maniable mettant l’accent sur la vitesse/la mobilité.

Notre propre Sherif a déclaré à propos du jeu dans un aperçu en janvier que le jeu se rapprochait progressivement d’un Freelancer moderne. Sa première mise à jour en avril 2021 a ajouté une nouvelle histoire, des ennemis, des vaisseaux et de plus en plus de contenu est prévu au fur et à mesure que le jeu continue de progresser dans l’accès anticipé.

Eversapce 2 est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam et GOG, et il arrivera sur Xbox et PlayStation en 2022.