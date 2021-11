Everton a commis une erreur dans la rue Ben Godfrey alors que les élégants Wolves infligent une troisième défaite consécutive à Rafael Benitez

L’erreur de Ben Godfrey a finalement fait la différence alors qu’Everton a été battu 2-1 contre les Wolves lundi soir.

Les Wanderers ont infligé une troisième défaite consécutive à Rafael Benitez grâce à des buts en première mi-temps de Max Kilman et Raul Jimenez.

Godfrey a fourni une aide involontaire à Jimenez

Les loups méritaient amplement la victoire

Alex Iwobi en a retiré un pour les visiteurs, mais le mal a déjà été fait par deux internationaux anglais, avec le patron des Three Lions Gareth Southgate qui regarde dans les gradins.

Tout d’abord, Jordan Pickford sera déçu de concéder la tête basse de Kilman après avoir obtenu une grosse main, surtout après les exploits d’Aaron Ramsdale pour Arsenal samedi.

Et puis Godfrey a vendu son gardien de but à court avec une faible passe en retrait, offrant à Jimenez l’opportunité de battre Pickford et de doubler l’avance.

Le but d’Iwobi a rendu les choses intéressantes

Les hôtes avaient besoin de cadeaux une nuit où ils jouaient parfois à Everton en dehors du parc, mais n’ont pas réussi à prendre la plupart de leurs risques de culpabilité.

Malgré leur domination pendant de longs sorts, ils avaient besoin de Jose Sa pour effectuer un gros arrêt tardif d’un corner d’Everton, empêchant un match nul qui aurait ressemblé à une défaite contre une mauvaise équipe des Toffees.

Néanmoins, les Wolves ont dépassé leurs adversaires à la septième place après une cinquième victoire en sept matchs de Premier League.

Leur saison a pris feu après un démarrage lent, tandis que la flamme d’Everton s’est bel et bien éteinte, à la suite de défaites décevantes à domicile contre West Ham et Watford.