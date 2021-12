Everton a dit  » d’arrêter de licencier les managers « , mais Tony Bellew, fan de longue date des Toffees et légende de la boxe, insiste sur le fait que le temps de Wayne Rooney et Duncan Ferguson  » viendra  » à Goodison Park

Fan d’Everton depuis toujours, Tony Bellew est convaincu que les Toffees doivent arrêter de changer de manager s’ils veulent réussir.

Le club du Merseyside a subi une septième défaite lors de ses neuf derniers matchs dimanche dernier alors que Crystal Palace les a battus 3-1 à Selhurst Park.

Benitez aurait voulu faire bien mieux à Everton jusqu’à présent

La pression est forte sur les épaules de Rafael Benitez, dont l’équipe affronte Chelsea à Stamford Bridge jeudi – en direct sur talkSPORT 2.

L’ancien patron de Liverpool n’était pas un rendez-vous populaire auprès d’un grand groupe de supporters, et l’Espagnol a insisté sur le fait qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il résolve les problèmes passés du club en seulement cinq mois.

Benitez a souligné qu’il essayait de changer « quatre ou cinq ans de frustration » pour les fans mais qu’il avait besoin de temps pour mettre en œuvre ses changements.

Et l’ancien champion WBC cruiserweight Bellew a envoyé un message à son club bien-aimé et à ses collègues supporters – ils doivent arrêter de couper et de changer de manager.

GETTY

Bellew a rejoint talkSPORT jeudi matin

Néanmoins, il pense que l’assistant actuel et légende de Goodison Park Duncan Ferguson se verra confier le poste à un moment donné.

« Vous ne pouvez pas continuer à licencier des managers, vous ne pouvez pas le faire », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

« Le temps de Duncan doit arriver à un moment donné à mon avis, mais vous ne pouvez pas continuer à licencier des managers. Je n’y crois tout simplement pas.

« Nous avons si bien commencé, comme vous l’avez vu, mais maintenant les blessures se multiplient.

« Il s’est passé beaucoup de choses dans les coulisses. Le chef du service médical est parti, [former director of football] Marcel Brands est désormais parti.

Rooney a été évoqué comme le futur patron d’Everton

« Je ne pourrais jamais être d’accord avec quelqu’un qui dit à un manager qui il devrait ou ne devrait pas avoir dans ce club de football, alors je n’ai jamais pensé que c’était juste, jamais.

« Quel manager dirait : « d’accord, je vais faire ce que vous me dites » ? Cela ne fonctionne tout simplement pas.

« Je ne sais pas ce qui va se passer mais nous avons du mal en ce moment. Nous avons les meilleurs joueurs, des internationaux établis.

« Vous ne pouvez pas vous plaindre lorsque vous perdez certains matchs, mais je ne comprends tout simplement pas comment nous avons eu autant de combats contre Arsenal et si peu contre Palace.

« C’est difficile à comprendre. »

Ferguson est actuellement assistant à Everton

Une autre ancienne star d’Everton, l’actuel patron de Derby Wayne Rooney, a également été évoquée en tant que manager potentiel à l’avenir.

Mais Bellew maintient que Benitez devrait avoir plus de temps pour éviter les ennuis au club.

« Wazza fera toujours partie intégrante de l’histoire de notre club », a-t-il ajouté.

« J’aime le garçon, je suis son ami et je l’aime jusqu’au bout et quant à Duncan, c’est aussi mon ami.

« Mais nous ne pouvons pas continuer à licencier des managers. Les noms que nous avons eus – Roberto Martinez, Ronald Koeman – quand est-ce que c’est assez ?

« À un moment donné, les dollars ont dû s’arrêter avec les gars. »

