Everton a dit de se déplacer pour un transfert gratuit après la blessure de Coleman

Kevin Campbell pense qu’Everton pourrait effectuer un transfert gratuit pour un ancien défenseur de Tottenham après une blessure du skipper Seamus Coleman.

Coleman a subi une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il était en service international avec la République d’Irlande, laissant Rafa Benitez sans arrière droit senior à appeler lorsque la Premier League reprendra ce week-end. Et ancien Caramels l’attaquant Kevin Campbell pense qu’il a la réponse parfaite.

Campbell déclare que Benitez souhaite une disponibilité rapide et que le Daily Express a déjà lié la star ivoirienne à un commutateur de Goodison Park. Cependant, Selon les rumeurs, Arsenal voudrait également que le joueur de 28 ans.

S’adressant exclusivement à Goodison News, Campbell a déclaré: «Cela pourrait être une autre chose pour Serge Aurier sur un libre.

“Coleman a été un interprète tellement fantastique, un pilier d’Everton, mais les blessures ne cessent de s’accumuler.

“La meilleure capacité est la disponibilité en tant que footballeur, et le manager a besoin de ses joueurs disponibles – Seamus est bien pensé, mais si vous n’êtes pas disponible, vous n’êtes d’aucune utilité.”

À ce stade, on ne sait pas combien de temps Coleman sera absent. Cependant, une option de sauvegarde pour Coleman était une exigence qui n’a jamais été satisfaite pendant la fenêtre d’été.

À cette fin, Aurier pourrait être une bonne option – malgré sa forme incohérente au cours de son séjour de quatre ans à Tottenham.

Le défenseur a souvent eu du mal dans les matchs contre les meilleures équipes, faisant des erreurs qui ont changé la donne. Mais il a récolté 17 passes décisives pendant son séjour dans le nord de Londres et a joué plus de 100 matchs pour les Spurs.

Pendant ce temps, le journaliste de Reliable Fabrizio Romano a rendu un verdict sur un transfert estival raté qui est en contradiction avec la version des événements de la star de Man Utd.

Homme Utd a défrayé la chronique cet été avec la superbe triple capture de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo. Mais bouillonnant sous la surface étaient des rumeurs constantes concernant les sorties de plusieurs étoiles marginales.

Les goûts de Jesse Lingard et Donny van de Beek étaient liés à des sorties, notamment vers West Ham et Everton respectivement.

Dans le cas de Van de Beek, un transfert de prêt à Parc Goodison avait été vanté dans le but de ressusciter sa carrière de la même manière que Lingard l’a fait avec les Hammers la saison dernière.

Cependant, lorsque la fenêtre s’est refermée, le Néerlandais est resté à Old Trafford.

Lorsqu’on lui a demandé si le passage à Goodison Park était proche avant la date limite, le joueur de 24 ans a déclaré à Rio Ferdinand’s Vibe avec la chaîne YouTube FIVE : “Non. J’ai parlé avec le manager et le club, et ils ont dit qu’ils voulaient que je reste ici.

Le déménagement d’Everton était en marche

Cependant, cette version des événements est en désaccord avec la source fiable Romano. S’exprimant sur son podcast Here We Go (via l’Express), Romano a reconnu que Man Utd avait cherché à conserver le milieu de terrain, tout en insistant sur le fait qu’un accord était en fait sur le point d’être conclu.

“Everton le jour de la date limite était plus que proche de la signature de Van de Beek”, a déclaré Romano.

«Ils avaient un accord avec le joueur. Ils avaient le projet de faire de lui un starter, de lui donner du temps de jeu. Everton était prêt à signer Van de Beek prêté par United.

“Il [van de Beek] n’est pas si heureux parce qu’il ne jouait pas. Lors des trois premiers matches, il n’a pas joué une seule minute.

« Il voulait comprendre ce qui allait se passer. Avec Everton prêt à le signer, c’était une grande chance pour lui.

« United voulait qu’il reste, mais Everton était très proche. Benitez le voulait, tout le conseil le voulait, donc c’était plus qu’une idée. C’était un accord conclu entre Everton et Donny van de Beek, mais Man Utd a dit non.

