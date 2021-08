Everton a fixé un prix de 85 millions de livres sterling pour Richarlison alors que le Paris Saint-Germain pourrait bouger si Kylian Mbappe rejoignait le Real Madrid cet été, ce qui pourrait déclencher une série de transferts

in

L’attaquant d’Everton Richarlison pourrait être sur le point d’échanger le Merseyside contre Paris, le PSG alignant le Brésilien en remplacement de Kylian Mbappe.

Mbappe a été fortement lié à un déménagement au Real Madrid et ils auraient fait une deuxième offre de 145 millions de livres sterling pour l’attaquant français, qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Everton pourrait perdre Richarlison si Kylian Mbappe quitte le PSG

Et, selon l’ancien président du club Ramon Calderon, le transfert pourrait être imminent.

“Si vous le voulez maintenant, vous devez payer ce montant – c’est clair”, a déclaré Calderon au talkSPORT Breakfast.

« Si le PSG a fait une contre-offre, cela signifie qu’il négocie et dans ces cas, d’après mon expérience, la signature est imminente.

Mbappe est dans la dernière année de son contrat avec le PSG, donc cet été pourrait être la dernière chance de le vendre

« En ce moment, les deux clubs s’assoient pour négocier devant une table, alors les choses sont assez claires.

Et, si Mbappe doit passer du côté de la Liga, le PSG viserait l’attaquant des Toffees Richarlison.

Le Brésilien, qui pourrait faire équipe avec son coéquipier international Neymar dans les trois premiers de la formation parisienne, a marqué 34 buts en 107 matchs de Premier League pour le club.

Richarlison n’a passé qu’une seule saison à Watford en 2017-18

Il a rejoint la tenue du Merseyside pour environ 35 millions de livres sterling depuis Watford en 2018, les frais pouvant atteindre 50 millions de livres sterling.

Il a constamment terrorisé les défenses de la Premier League avec sa course agressive et ses pieds rapides depuis son déménagement du Brésil en 2017.

Le Guardian rapporte que l’agent de Richarlison est prêt à transférer son client vers les géants français s’ils décident d’accepter l’offre de Madrid pour Mbappe.

Richarlison et Dominic Calvert-Lewin ont un bon partenariat pour Everton

Cela pourrait voir l’attaquant échanger Dominic Calvert-Lewin et Michael Keane contre Sergio Ramos et Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, s’il rejoint l’équipe de Mauricio Pochettino.

Le Guardian ajoute qu’Everton pourrait cibler l’attaquant de Brighton Neal Maupay comme remplaçant potentiel de Richarlison.

L’expert en transfert Nicolo Schira affirme qu’Everton veut environ 85 millions de livres sterling pour l’attaquant.

À quelques jours de la fenêtre de transfert, le transfert de Mbappe au Real Madrid pourrait déclencher une série de transferts à travers l’Europe, notamment les transferts de Richarlison et Maupay.