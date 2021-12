Everton a mis la déception de VAR derrière eux alors qu’ils reviennent pour battre Arsenal

Everton a fait preuve d’un caractère incroyable en laissant derrière eux les revers du VAR pour revenir et battre Arsenal 2-1 à Goodison Park.

Un but de Richarlison, qui avait auparavant refusé deux buts pour des appels de hors-jeu marginaux, et la superbe frappe de Demarai Gray ont scellé aux Toffees leur première victoire depuis le 25 septembre.

C’était la troisième fois chanceux pour Richarlison, qui a marqué l’égalisation d’Everton

Et puis l’étourdissement de Gray a déclenché un chahut à Goodison Park

La volée soignée de Martin Odegaard a donné l’avantage aux Gunners, cependant, l’équipe adverse peut se sentir lésée par le fait qu’Everton n’ait pas été réduit à dix hommes plus tôt dans le match.

Dès le début, Ben Godfrey a mis les fidèles de Toffees sur pied avec un tacle craquant sur Takehiro Tomiyasu.

Godfrey en a ensuite laissé un sur Bukayo Saka, mais a fait son plus robuste juste avant la demi-heure alors que les rediffusions le montraient debout sur le visage de Tomiyasu.

À l’époque, le défenseur d’Everton a fait signe que la collision était accidentelle, et c’est ainsi que VAR l’a jugé, Godfrey n’ayant même pas reçu de carton jaune pour ses problèmes. En conséquence, la star japonaise se retrouve avec une cicatrice visible sur le visage.

Godfrey a protesté de son innocence avant d’aller au VAR et il est resté sur le terrain

Le défi a laissé Tomiyasu avec une cicatrice visible sur son visage

Les visiteurs ont ensuite ouvert le score juste avant la mi-temps avec Odegaard qui a volé le délicieux centre de Kieran Tierney, le but venant quelques instants après le refus de la tête de Richarlison.

Richarlison a semblé avoir égalisé les scores à la 57e minute avec une finition composée, cependant, le but a été marqué par les appels de hors-jeu les plus marginaux.

Mais le Brésilien ne serait pas démenti à la 73e minute alors qu’il marquait un but presque ouvert sur le rebond avec Aaron Ramsdale bloqué après avoir renversé l’effort de curling de Gray sur la barre transversale.

Eddie Nketiah a raté une chance de culpabilité alors qu’il dirigeait le ballon sur le poteau à moins de six mètres et Arsenal a été laissé pour compte quelques instants plus tard alors que Gray a écrasé le ballon dans le poteau dans le temps d’arrêt.

Arteta se demandera comment Arsenal a réussi à perdre celui-là

Le remplaçant Pierre-Emerick Aubemeyang aurait dû arracher un point aux hommes de Mikel Arteta mais a tiré bien large.