Everton a offert la chance de signer l’ancienne star de Man Utd et d’Arsenal en transfert gratuit

Alexis Sanchez a été vanté pour un retour en Premier League (Photo: .)

Everton s’est vu offrir la possibilité de signer l’ancienne star d’Arsenal et de Manchester United, Alexis Sanchez, lors d’un transfert gratuit de l’Inter Milan, l’équipe italienne souhaitant le faire sortir de ses livres.

Le joueur de 33 ans est sous contrat à l’Inter jusqu’en 2023 mais n’a fait que trois départs en Serie A cette saison et le club cherche à se débarrasser de lui et de son énorme salaire.

Le Sun rapporte qu’Everton a été mis au courant de la situation et que Sanchez pourrait devenir une option pour eux s’ils perdent l’un de leurs attaquants vedettes au cours de la fenêtre de janvier.

Richarlison et Dominic Calvert-Lewin ont tous deux été liés à des éloignements de Goodison Park, alors qu’ils ont tous deux lutté contre des blessures cette saison également, et le manager Rafael Benitez pourrait se tourner vers Sanchez pour remplacer l’un d’eux s’ils partaient.

Le rapport indique également que les Toffees détiennent une participation dans l’attaquant de New York Valentin Castellanos, qui est une autre option pour eux s’ils souhaitent renforcer leur ligne avant.

L’Argentin de 23 ans a marqué 19 buts en MLS la saison dernière, remportant ainsi le Golden Boot de la division.

Rafael Benitez est sous pression pour des résultats à Everton (Photo: .)

Sanchez ou Castellanos seraient considérés comme un pari pour les Toffees, qui connaissent jusqu’à présent une saison très difficile sous Benitez, actuellement 15e du classement de la Premier League avec seulement cinq victoires en 18 matchs.

Sanchez a disputé 30 matches de Serie A la saison dernière et a marqué sept buts alors que l’Inter remportait le titre, mais il est un peu joueur cette saison sous Simone Inzaghi.

Il a également connu des difficultés lors de son dernier passage en Premier League, s’étant avéré être un flop pour Manchester United au cours de ses 18 mois au club après une excellente saison de trois ans et demi avec Arsenal.



PLUS : Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ouvre la porte au transfert de Dusan Vlahovic mais les accords tombent sur Jack Wilshere



PLUS : « Nous sommes très courts » – Mikel Arteta taquine les nouvelles recrues d’Arsenal mais refuse de discuter d’Alexander Isak

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();