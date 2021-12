Everton a une chance en or de signer enfin gratuitement l’objectif de 17 millions de livres sterling de Moshiri

Photo de Jan Kruger/.

Oubliez le coffret cadeau Lynx Africa, le bas plein de mini Toblerones, le retour de Dominic Calvert-Lewin en équipe première est le cadeau de Noël que les supporters d’Everton veulent le plus.

Et il semble que leur vœu sera exaucé. Tel que rapporté par le Liverpool Echo, le talisman des Toffees espère faire son retour à l’action après quatre mois d’absence lorsque l’équipe de Rafa Benitez se rendra à Burnley le lendemain de Noël.

En 14 matchs sans Calvert-Lewin, Everton a chuté au classement de la Premier League à un rythme de nœuds.

Ils n’ont marqué en moyenne qu’un but par match en l’absence de l’international anglais, Solomon Rondon se sentant comme Andy Bernard pour Michael Scott de Calvert-Lewin; une piètre imitation de ce qui a précédé.

Heureusement, la fenêtre de transfert de janvier n’est plus qu’à quelques jours.

Et tandis que le retour tant attendu de Calvert-Lewin suscitera un soupir de soulagement du côté bleu de Stanley Park, la forme alarmante d’Everton au cours de ses quatre mois d’absence a conduit à des demandes compréhensibles pour une compétition supplémentaire en attaque.

90Min a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’Everton était l’un des clubs régnant sur Sardar Azmoun, son contrat avec les champions de Russie Zenit St Petersburg expirant dans seulement sept mois.

Everton pourrait-il enfin signer Sardar Azmoun ?

Ce n’est pas la première fois que les Toffees s’intéressent à un homme autrefois qualifié – de manière quelque peu ambitieuse – de « Messi iranien ».

«Il y avait un intérêt énorme, juste fou pour lui. Tous les clubs nous ont appelés », a reconnu l’ancien entraîneur d’Azmoun au FC Rostov, Kurban Berdyev.

Photo de Mike Kireev/NurPhoto via .

«Et ce sont les meilleurs clubs (qui ont essayé de le signer); Arsenal, Celtic et Everton. Leur propriétaire est un Iranien (Farhad Moshiri) qui m’a contacté et a tenté de négocier un transfert.

Interrogé sur la possibilité d’amener leur marché des transferts à long terme à Goodison Park au cours du nouvel an, l’ancien directeur du football Marcel Brands a donné une réponse plutôt directe, soulignant que les Toffees ne manquaient pas exactement d’avant-centre.

Cependant, une telle affirmation ne résiste pas exactement à un examen minutieux.

Richarlison est plus à l’aise à l’extérieur, Rondon ressemble à l’ombre de son meilleur Newcastle United et le rare Cenk Tosun est destiné à partir le plus tôt possible.

Les commentaires plutôt discutables des marques semblent donc refléter la pensée confuse qui a infecté Everton au cours d’une demi-décennie de déception constante.

S’emparer d’Azmoun pour un transfert gratuit – ou potentiellement pour un prix réduit en janvier – semblerait être une décision étrangement inspirée de l’équipe de recrutement d’Everton.

Photo d’Anatoliy Medved/Icon Sportswire via .

