Everton accueille les Wolverhampton Wanderers dans leur fief

18/05/2021 à 19:02 CEST

Mercredi prochain à 19h00 se jouera le match de la trente-septième journée de la Premier League, dans lequel nous verrons la victoire disputer la Everton et à Wolverhampton dans le Parc Goodison.

le Everton arrive au trente-septième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre Sheffield United par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 16 des 36 matchs disputés jusqu’à présent avec un nombre de 46 buts pour et 43 contre.

Du côté des visiteurs, le Wolverhampton Wanderers a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Tottenham Hotspur, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Sur les 36 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Wolverhampton Wanderers il en a remporté 12 et cumule un chiffre de 49 buts encaissés contre 35 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Everton Il a gagné cinq fois, il a perdu neuf fois et il a fait match nul quatre fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Dans le rôle de visiteur, le Wolverhampton Wanderers a un bilan de cinq victoires, huit défaites et cinq nuls en 18 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Everton et les résultats sont trois victoires, une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Everton et le Wolverhampton dans ce tournoi c’était en janvier 2021 et le match s’est conclu avec un 1-2 favorable à la Everton.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 11 points en faveur de la Everton. le Everton Il a 56 points dans le casier, se classant huitième. De leur côté, les visiteurs totalisent 45 points et occupent la douzième place du championnat.