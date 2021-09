Everton ajoute trois points de plus contre Burnley (3-1)

in

13/09/2021 à 23:01 CEST

Les Everton a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Burnley ce lundi dans le Parc de Goodison. Les Everton est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à Brighton et Hove Albion. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Burnley a récolté une égalité à un contre le Leeds United, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe « Toffees » est quatrième à la fin du match, tandis que le Burnley est dix-huitième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le groupe de Burnley, qui a inauguré sa lumière par un peu de Moi à 53 minutes. Cependant, le Everton a obtenu le match nul grâce à un but de Keane à la 60e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté au moyen d’un but de Townsend à la 65e minute qui a établi le 2-1. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe ‘Toffees’ a augmenté, ce qui a accru les différences en portant le score à 3-1 grâce à un but de gris à la 67e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 3-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Everton a donné accès à Gomes, Rondon et Iwobi pour Godefroy, Richarlison et gris, Pendant ce temps, il Burnley a donné accès à Lennon, Vydra et Rodriguez pour Gudmundsson, Barnes et bois de Chris.

L’arbitre a réprimandé Townsend par le Everton déjà Brownhill par l’équipe de Burnley.

Avec ce résultat, le Everton monte à 10 points et reste en lieu et place de l’accès à la Ligue des Champions et à la Burnley continue avec un point.

Le lendemain le Everton sera mesuré avec le Aston Villa, tandis que l’ensemble de Burnley jouera son match contre Arsenal.

Fiche techniqueEverton :Pickford, Keane, Godfrey (Gomes, min.61), Mina, Doucoure, Allan, Digne, Coleman, Gray (Iwobi, min.87), Richarlison (Rondón, min.81) et TownsendBurnley :Nick Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Westwood, Brownhill, McNeil, Gudmundsson (Lennon, min.76), Barnes (Vydra, min.77) et Chris Wood (Rodriguez, min.86)Stade:Parc de GoodisonButs:Mee (0-1, min. 53), Keane (1-1, min. 60), Townsend (2-1, min. 65) et Gray (3-1, min. 67)