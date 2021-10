Everton ambitionne clairement pour Benitez malgré une blessure clé ratée

Le patron d’Everton, Rafa Benitez, est jusqu’à présent satisfait des performances de son équipe et est ambitieux pour la saison, malgré l’absence de joueurs clés.

Everton ont commencé la saison de manière impressionnante, puisqu’ils se battent parmi les six premiers. L’équipe de Benitez occupe la cinquième place, à seulement deux points du leader de la ligue Chelsea.

La force de l’équipe d’Everton est évidente, même sans un certain nombre de joueurs clés. En effet, le meilleur buteur des Toffees la saison dernière, Dominic Calvert-Lewin, ainsi que Fabian Delph, ont tous deux fait face à des sorts sur la touche.

Delph n’a joué que sept minutes cette saison, en raison d’une luxation de l’épaule qu’il a subie à l’entraînement. Bien qu’il ait été absent lors des sept derniers matchs, Benitez ne sait pas quand le milieu de terrain expérimenté reviendra.

« Je lui parlais il y a 10 minutes et lui demandais s’il allait mieux, mais l’os doit guérir et il a besoin de temps », a-t-il déclaré via Liverpool Echo.

« Il s’améliore, devient plus fort et est assez positif et attend le feu vert pour commencer à s’entraîner avec l’équipe. »

Benitez ne savait pas comment l’équipe réagirait lorsqu’il prendrait en charge, mais a été impressionné jusqu’à présent.

« Pour être juste, au début, lorsque vous arrivez dans un nouveau club et que vous avez besoin de connaître les joueurs, cela peut être difficile », a-t-il déclaré.

« Mais l’attitude des joueurs, leur engagement était vraiment bon dès le premier jour. »

L’Espagnol estime que son équipe a dépassé les attentes et cherche à améliorer sa forme déjà positive.

« Je ne m’attendais pas à faire aussi bien, mais avec les chances contre Leeds, QPR et Man Utd, nous pourrions faire encore mieux », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons être assez ambitieux et essayer de faire mieux même quand nous réussissons bien. »

Everton cherche à renforcer son équipe en janvier

Bien que Benitez soit encore satisfait de la forme de son équipe cette saison, ils voudront la maintenir au-delà de janvier.

En tant que tel, les Toffees s’intéressent au milieu de terrain de la Roma Gonzalo Villar.

Le jeune Espagnol est tombé dans la hiérarchie à Rome. En tant que tel, Everton serait intéressé par un prêt ou un transfert complet.

Le milieu de terrain servirait de bonne couverture pour Abdoulaye Doucouré, Allan et Tom Davies.

Avec le recrutement que Benitez a réussi jusqu’à présent, tout transfert recevrait sûrement le feu vert.

