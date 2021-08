Everton certain de dire non à une décision controversée pour le meneur de jeu de Barcelone

in

Alors que la braderie de Barcelone se poursuit, Everton se serait vu offrir la possibilité de signer un meneur de jeu dans ce qui est susceptible d’être considéré comme une décision très controversée.

Le club catalan est actuellement sous le choc après des pertes de 437 millions d’euros pour la saison dernière, ce qui signifie qu’il n’a pas pu conclure un accord pour que la légende du club Lionel Messi reste au Camp Nou. La star argentine est désormais agent libre et devrait achever son transfert vers les géants français du PSG.

D’autres grandes stars devraient suivre Messi lors du départ, avec l’ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho parmi eux.

Le Liverpool Echo déclare que même si Coutinho n’est pas une cible ferme pour Rafa Benitez, cette décision n’a pas été complètement exclue.

Le nouveau Caramels le patron tient à ajouter plus de qualité à son milieu de terrain. Cependant, l’Echo déclare qu’il regarde actuellement d’autres cibles.

Les exigences salariales de Coutinho rendent très difficile un déménagement à Goodison et signifieraient essayer de libérer de la place.

Un joueur qui pourrait être débarqué est l’ancien attaquant du Real Madrid James Rodriguez.

Le Colombien gagnerait plus de 200 000 £ par semaine et a été dit qu’il peut partir si la bonne offre arrive.

Benitez a fait ses débuts à Coutinho à l’Inter Milan, à l’adolescence. Mais il semble qu’une réunion avec le Brésilien semble peu probable.

Everton repoussé dans la poursuite de l’ailier

Pendant ce temps, Arsenal et Everton ont été repoussés dans leurs tentatives de décrocher un ailier de Serie A appelé à partir cet été, selon plusieurs rapports.

L’ancien patron de Chelsea, Maurizio Sarri, a pris la tête de la Lazio après le départ de Simone Inzaghi pour l’Inter Milan. Sarri est confronté à une lutte difficile pour remettre la Lazio parmi les quatre premiers après avoir terminé à 10 points de retard l’année dernière, et leur tâche pourrait être rendue encore plus difficile si Joaquin Corréa feuilles.

L’ailier argentin serait à la recherche d’un nouveau défi cet été. Rivaux du nord de Londres Arsenal et Tottenham ont été présentés comme des prétendants potentiels, avec l’intérêt de Everton émerge plus récemment.

Correa a marqué près d’un but tous les trois matches en Serie A au cours des deux dernières saisons. Et à 26 ans, ses meilleures années pourraient encore l’attendre.

Sport Witness (citant le média italien Corriere dello Sport) a révélé qu’Arsenal aurait fait son premier pas pour un montant de 20 millions d’euros.

La Lazio fixe le prix de Correa

Ce chiffre a été jugé “inadéquat” par la Lazio, qui souhaiterait des frais compris entre 30 et 40 millions d’euros.

Enchérir un chiffre bien en deçà de l’évaluation du club suggérerait que le Artilleurs ne considérait pas Correa comme une cible prioritaire. En effet, l’article prétend qu’ils testaient simplement les eaux si un accord pouvait être conclu «à bon marché».

L’intérêt d’Arsenal étant au mieux fugace, la porte est maintenant entrouverte pour qu’Everton puisse la franchir.

Un deuxième rapport de Sport Witness (citant la publication italienne Il Messaggero) révèle qu’ils auraient également offert 20 millions d’euros.

Bien que cela n’ait vraisemblablement pas abouti à une percée, l’article laisse entendre que cela pourrait être un point de départ dans les négociations. Ils concluent qu’«il y a de la place pour négocier» à l’avenir.

