Everton cible le prêt du milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley

Le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley est recherché par Everton (AP)

Everton souhaite signer Ross Barkley en prêt de Chelsea, selon les rapports.

Le joueur de 28 ans a à peine figuré pour les détenteurs de la Ligue des champions cette saison, commençant seulement quatre matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

Barkley est passé par l’académie d’Everton et a fait ses débuts professionnels pour les Toffees en 2011.

Le milieu de terrain a été vendu à Chelsea dans le cadre d’un contrat de 15 millions de livres sterling en 2018, mais a eu du mal à établir un rôle régulier au milieu de terrain depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Barkley a passé la saison dernière en prêt à Aston Villa mais n’a pas pu s’assurer un transfert permanent et il est une figure périphérique depuis son retour à Chelsea cet été.

Selon The Telegraph, Everton cherche à signer Barkley afin de renforcer les options de Rafa Benitez au milieu de terrain.

Et Chelsea envisagerait d’autoriser Barkley à quitter Stamford Bridge si Thomas Tuchel estime qu’il a suffisamment de couverture.

Ross Barkley a quitté Everton pour Chelsea en 2018 (.)

Ailleurs, Chelsea aurait l’arrière gauche d’Everton Lucas Digne en tête de sa liste restreinte avant la fenêtre de transfert de janvier.

Chelsea est à la recherche d’un défenseur gauche pour couvrir Ben Chilwell, qui subira désormais une opération au genou et manquera le reste de la saison.

Chelsea étudie la possibilité d’un accord de prêt avec Everton pour Digne.

