Everton claque l’Euro Super League, les propriétaires de Liverpool “ ne comprennent pas les fans ”, Klopp vs Neville Row, Nagelsmann à Tottenham “ improbable ” – Football News and Reaction LIVE

Tenez-vous au courant des dernières mises à jour et des réactions aux plus grandes nouvelles du football…

Titres:

“ Liverpool est un club du peuple … mais les propriétaires ne comprennent pas les fans ” – Didi Hamann s’en prend au club sur les plans de la Super League européenne et avertit que cela pourrait créer un fossé avec les joueurs Gary Neville vs Jurgen Klopp: l’expert de Sky Sports se heurte à L’allemand dans un échange incroyable alors que le patron de Liverpool riposte à “ jeté sous un bus ” Commentaire de la Super League européenne Patrick Bamford dit que c’est “ une honte ” La réaction de la Super League européenne ne se reflète pas dans la lutte contre le racisme alors que James Milner admet qu’il n’aime pas le concept après Leeds vs Liverpool dessine la Super League européenne: les fans de Leeds et de Liverpool se réunissent devant Elland Road pour protester contre la compétition de séparation proposée Charlie Austin veut qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham soient expulsés de la Premier League Aleksander Ceferin frappe en Super League européenne “ serpents ”, “ menteur ”, le chef de la Juventus et Ed Woodward de Manchester United, Harry Kane remercie Jose Mourinho “ pour tout ” après le limogeage brutal de l’ancien patron d’Arsenal par Tottenham Arsene Wenger qualifie la Super League européenne de “ mauvaise idée ”, constitue une menace pour la Premier League et appelle le football à rester uni Comment la nouvelle Super League européenne fonctionnera et ce que nous savons jusqu’à présent