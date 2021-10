Everton complote le raid de janvier sur Man Utd avec un facteur clé à l’esprit

Everton étudie la possibilité de faire atterrir une star de Manchester United en janvier, selon un rapport.

Rafa Benitez opère selon des règles financières strictes en raison des dépenses somptueuses des Toffees dans le passé. Au cours de l’été, il a engagé quatre joueurs sur des transferts gratuits et a fait venir Demarai Gray pour seulement 1,6 million de livres sterling.

Everton ne peut pas jouer gros sur les joueurs pendant la fenêtre d’hiver car ils enfreindront les règles du fair-play financier (FFP).

Cependant, leurs dépenses astucieuses ont joué en leur faveur. Gray est arrivé avec de faibles attentes mais a prospéré jusqu’à présent à Goodison Park. Il a inscrit trois buts et une passe décisive en huit matches de Premier League.

Andros Townsend est l’un des quatre joueurs qui sont arrivés gratuitement. Il est déjà sur cinq buts toutes compétitions confondues cette saison.

Il n’est pas étonnant que Benitez recherche d’autres joyaux cachés avant 2022. Avec FFP à l’esprit, il aurait planifié un raid en janvier sur ses rivaux de Premier League United.

Football Insider écrit que les Toffees ont « jeté leur dévolu » sur l’international anglais Jesse Lingard. Ils doivent remplacer Gylfi Sigurdsson au milieu de terrain offensif central.

Le joueur de 32 ans quittera Goodison Park une fois son contrat expiré en juin. Lingard est considéré comme un remplaçant exceptionnel.

Il ne devrait pas non plus coûter trop cher. Le joueur veut sortir à Old Trafford après qu’Ole Gunnar Solskjaer n’ait pas tenu sa promesse pendant le temps de jeu.

Everton pense qu’ils peuvent signer avec Lingard un contrat de prêt initial jusqu’à la fin de la campagne. Ils le convertiraient ensuite en un permanent l’été prochain.

Cela les empêcherait d’enfreindre les réglementations FFP, tout en ajoutant une réelle qualité à l’équipe.

Lingard n’est pas le seul joueur de United à être visé. Everton pourrait revenir pour Donny van de Beek l’année prochaine après avoir échoué à le signer cet été.

Le prochain match d’Everton sera contre Watford samedi après-midi. United, quant à lui, affrontera Liverpool dans un énorme affrontement dimanche à 16h30.

L’as d’Everton qui intéresse Newcastle

Pendant ce temps, les nouvelles richesses de Newcastle les ont vus rejoindre la chasse à un attaquant d’Everton.

Le Telegraph rapporte que Dominic Calvert-Lewin est une « vraie cible » pour les chefs des Magpies. Il est « très apprécié par l’équipe de recrutement actuelle de Newcastle ».

L’Anglais est hors de combat depuis août en raison d’une blessure. Mais son record de buts parle de lui-même – 21 buts en 39 matchs lors de la campagne 2020-21.

On ne sait pas combien Everton voudrait pour les services de Calvert-Lewin. Compte tenu de son importance pour Benitez et du fait que Newcastle est un rival anglais, cela pourrait représenter des frais énormes.

Le partenaire de grève du joueur de 24 ans, l’international brésilien Richarlison, est recherché par le PSG comme remplaçant potentiel de Kylian Mbappe.

