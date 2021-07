Everton conclut un accord pour l’ailier Andros Townsend

Everton a officiellement finalisé le transfert de l’ancien ailier de Crystal Palace Andros Townsend. Il rejoint après avoir eu beaucoup d’expérience en Premier League avec les Toffees à la recherche d’une plus grande profondeur d’équipe avant la prochaine campagne.

Les rapports suggèrent qu’il sera rejoint par Asmir Begovic de Bournemouth et Demarai Gray de Bayer Leverkusen.

Le nouveau manager Rafa Benitez a clairement l’intention de trouver le mélange parfait cet été. L’Espagnol recherche des jeunes courageux, des vétérans et des vétérans alors qu’Everton vise une place européenne.

Benitez a également le savoir-faire pour se classer parmi les six premiers, ayant déjà guidé Liverpool, le rival d’Everton dans le Merseyside, jusqu’à la finale de la Ligue des champions.

Everton conclut l’accord avec Andros Townsend

✍️ | @andros_townsend a signé pour les Blues sur un transfert gratuit, signant un contrat de deux ans. 🔵 – Everton (@Everton) 20 juillet 2021

Ce qui fut dit?

Townsend a déclaré sur le site officiel d’Everton : « Je pense que tout le monde sait ce qu’est Everton. C’est un énorme club de football, c’est très ambitieux, un club qui essaie de revenir à sa place en Europe et au-delà. Je ferai tout ce que je peux pour aider le Club à le faire.

“Everton est un énorme club de football et a de grandes ambitions la saison prochaine. Comme le dit le vieux cliché, c’était une évidence.

« Rafa est très expérimenté. Il fait beaucoup de travail tactique sur le terrain d’entraînement, il ne néglige aucun effort. Mais plus important encore, c’est un grand homme, un grand homme-manager, et il vous parle toujours. Je suis sûr qu’il aura beaucoup de succès ici.

« Mes points forts sont que je peux traverser un ballon avec mon pied gauche ou droit, faire entrer les ballons dans la surface. J’aime marquer un but ou deux. Je travaille aussi dur en dehors du ballon, et c’est quelque chose que je me suis amélioré avec Rafa.

“Mon travail consiste maintenant à prouver que je suis assez bon pour être un élément important de ce club de football et c’est ce sur quoi je travaille dur à l’entraînement et dans les matchs – et chaque fois que j’en ai l’occasion en pré-saison – de prouver que je ‘ Je suis assez bon pour être un acteur important ici. C’est ce qui me motive.

