Everton confie à la légende du club Graeme Sharp le rôle de directeur non exécutif au conseil d’administration

Everton a fait entrer la légende du club Graeme Sharp dans la salle du conseil en tant que directeur non exécutif pour l’aider dans sa stratégie de football.

Les Toffees ont subi une course difficile sur le terrain depuis un certain temps maintenant, ce qui a entraîné un certain nombre de changements de direction. En effet, Rafael Benitez est la cinquième nomination permanente du club en près de six ans.

Cependant, leur fortune sur le terrain n’a pas été aidée par leur stratégie de transfert hors terrain.

Everton a dépensé des sommes importantes pour des joueurs qui n’ont pas livré, comme Alex Iwobi, Moise Kean et Davy Klaassen.

Après l’ancien La sortie du directeur du football Marcel Brands en décembre, Everton a commencé un examen stratégique des opérations du club.

En conséquence, l’ancien joueur de Toffees Sharp deviendra une figure clé dans le processus de prise de décision.

L’homme de 61 ans a déclaré sur le site officiel d’Everton : « J’ai hâte de travailler avec mes collègues membres du conseil d’administration et je prends très au sérieux ma responsabilité en tant que gardien de notre grand club. »

Sharp a joué 447 fois pour le club entre 1980 et 1991. Il conservera son rôle de premier président à vie des joueurs d’Everton.

Le président d’Everton, Bill Kenwright, a ajouté : « Nous étions déterminés à ce que quelqu’un se joigne à nous avec non seulement une grande connaissance d’Everton, mais également une connaissance et une expérience approfondies du football.

« Quelqu’un qui pourrait soutenir et défier. Et dans le cas de Sharpy, nous en avons en abondance.

Sharp est le deuxième meilleur buteur du club après Dixie Dean. Il a remporté deux titres de champion, une FA Cup et une Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA dans les années 1980.

L’ancien joueur a ajouté : « Ce club est dans mon sang. J’ai passé de nombreux jours formidables en tant que Blue – et rejoindre le conseil d’administration et pouvoir jouer un rôle dans l’élaboration de l’avenir d’Everton est l’un des plus grands honneurs de tous. »

La cible d’Everton demande de l’aide pour le transfert

Sharp aura un rôle à jouer dans toutes les décisions footballistiques d’Everton, la fenêtre de transfert de janvier battant désormais son plein.

Défenseur central de la Sampdoria Omar Colley est l’une de leurs cibles selon les rapports en Italie.

Le joueur de 29 ans voudrait quitter ses employeurs de Serie A.

De plus, il aurait changé d’agent dans le but d’organiser un éloignement de la Sampdoria. Leeds aurait également montré de l’intérêt.