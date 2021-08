Everton désireux de signer l’attaquant de Brighton & Hove Albion Neal Maupay

Everton souhaite signer l’attaquant de Brighton & Hove Albion Neal Maupay, selon Lyall Thomas de Sky Sports.

Maupay a fait un bon début de saison, marquant deux buts lors de ses deux premiers matches de Premier League. Cependant, Everton doit vendre afin d’attirer plus de joueurs en raison des règles du fair-play financier.

Directeur du football, Marcel Brands écouterait les offres de James Rodriguez, Fabian Delph, Cenk Tosun et Moise Kean.

Everton désireux de signer l’attaquant de Brighton Neal Maupay

Fenêtre de transfert difficile pour Everton

Cela a été une fenêtre de transfert difficile pour Everton. Jusqu’à présent, Andros Townsend, Andy Lonergan et Asmir Begovic se sont joints aux transferts gratuits. Le seul argent dépensé a été de 1,7 million de livres sterling pour l’ailier Demarai Gray du Bayer Leverkusen.

Everton a besoin de plus de soutien offensif pour aider Richarlison et Dominic Calvert-Lewin, le Brésilien ayant eu un été chargé à la Copa America et aux Jeux olympiques avec son équipe nationale. Cependant, Maupay devrait coûter plus de 30 millions de livres sterling et Brighton n’est soumis à aucune pression pour vendre, étant donné que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Le joueur de 25 ans a rejoint Brighton en provenance de Brentford pour 20 millions de livres sterling en 2019. Il a disputé 72 matches en Premier League, marquant 20 buts et a déjà marqué deux fois lors de deux matchs de Premier League cette saison.

Il est facile de voir pourquoi Everton serait intéressé car Maupay serait une bonne option à avoir aux côtés de Richarlison et Calvert-Lewin. Cependant, il semble peu probable que Maupay veuille quitter Brighton pour un rôle partiel à Everton. Marseille s’intéresse également à l’attaquant et pourrait être une proposition plus attrayante pour lui.

Autres nouvelles sur le transfert d’Everton

L’ailier de Burnley Dwight McNeil est également intéressant pour Everton. Cependant, ils sont confrontés à la concurrence d’Aston Villa pour sa signature.

Avant de pouvoir faire des ajouts, ils doivent vendre des joueurs. Les goûts de Jonjoe Kenny, Mason Holgate et Jarrad Branthwaite sont également des joueurs pour lesquels Everton écoutera les offres. Cependant, le temps presse avec la date limite de la fenêtre de transfert dans quelques jours et la pression sur Brands est forte pour atteindre les objectifs recherchés par Rafa Benitez.

