Everton devrait résoudre le problème de Man Utd avec un accord mutuellement avantageux

in

Everton a été pressenti pour proposer un Man Utd «électrique» qui pourrait désormais être excédentaire par rapport aux besoins à bord cet été.

Les attaquants se rangent à Homme Utd étaient déjà approvisionnés avant que l’arrivée de Jadon Sancho n’ajoute une nouvelle dimension. L’international anglais sera probablement un titulaire garanti dans les quatre premiers aux côtés de Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Marcus Rashford à son retour d’une opération à l’épaule.

Derrière ce quatuor impressionnant, Ole Gunnar Solskjaer a une profondeur exceptionnelle sur laquelle se rabattre. Anthony Martial, Daniel James, Jesse Lingard et Mason Greenwood ont tous brillé par moments en Premier League. De plus, Juan Mata et le jeune Amad Diallo sont dans les livres.

Mais le fait d’avoir autant d’options viables a présenté au patron des Red Devils un problème unique.

Un rapport récent a suggéré que Man Utd pourrait en éliminer autant que dix étoiles de la première équipe pour aider à financer un dernier double splash cet été.

Avec autant d’attaquants à leur disposition, il n’est pas surprenant de voir le Français Martial nom vérifié.

Le joueur de 25 ans a suscité un intérêt éphémère du quatuor de Premier League Tottenham, Everton, West Ham et Aston Villa.

Mais il est Les caramels de Rafael Benitez cet expert Kevin Campbell aimerait voir donner à Martial une bouée de sauvetage.

Avec trois ans restant sur son contrat actuel et une option de club pour un quatrième, un contrat de prêt similaire à celui de Lingard à West Ham l’année dernière pourrait avoir du sens.

Et en parlant à Goodison News, Campbell pense qu’une décision d’emmener Martial dans le Merseyside profiterait à la fois à Everton et à Man Utd.

“Il pourrait y avoir un prêt établi”, a déclaré Campbell. “Vous n’avez pas toujours à payer tous les salaires, bien que United aimerait qu’ils paient autant qu’ils le peuvent.

« Martial jouer au football régulièrement est un atout, ils ont payé environ 60 millions de livres sterling pour lui, il doit donc jouer au football.

“Quand il en a envie, il est difficile à arrêter – il est électrique.”

Quelle est la prochaine étape pour le 10 lié à la sortie de Man Utd? Chances de transfert de Pogba, Martial et Lingard évaluées

La situation à Man Utd doit être réglée – Neville

Pendant ce temps, Gary Neville pense que Solskjaer doit résoudre sa situation de gardien de but en toute hâte.

Solskjaer – qui a choisi De Gea pour la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal en mai – a décrit sa décision dans ce match comme « difficile ».

Neville a déclaré: “Je pense qu’il suffit de régler la situation des gardiens de but.

“Régler ça. Décidez qui sera le numéro un et United est en bonne position défensive. »

L’ancien arrière droit a également a décrit ses attentes pour la nouvelle paire Sancho et Raphael Varane.

LIRE LA SUITE : Euro Paper Talk : Man Utd est « enthousiasmé » par un accord énorme et transformateur