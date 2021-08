Everton “doit payer 30 millions d’euros” pour débarquer une star de Naples liée à Tottenham

Everton a été informé qu’il devra payer 30 millions d’euros s’il veut battre Tottenham à la signature d’un international italien.

Les Toffees ont déjà renforcé leurs rangs avec les ajouts d’Andros Townsend, Asmir Begovic et Demarai Gray. Townsend et Begovic étaient tous deux disponibles gratuitement après avoir épuisé leurs contrats, tandis que Gray a coûté 1,7 million de livres sterling à l’équipe allemande Bayer Leverkusen.

En tant que tel, Everton les fans attendent toujours un transfert majeur pour signer leur été, bien qu’un joueur doive d’abord être vendu en raison de la réglementation du fair-play financier (FFP).

Tottenham, quant à lui, recherche de nouveaux joueurs alors qu’il se prépare à vivre sans Harry Kane. Le capitaine anglais a été fortement lié à Manchester City.

Le journaliste italien Ciro Venerato a expliqué la situation entourant Lorenzo Insigne, tout en vérifiant le nom d’Everton.

Il a déclaré (via Sport Witness): “L’Inter a fait une enquête pour le capitaine de Napoli [Insigne] et du Latium [Joaquin] Corréa. [Napoli owner] Les espoirs de De Laurentiis sont grands : il valorise le numéro 24 [Insigne] à 30 millions d’euros, bien qu’il soit en rupture de contrat depuis un an.

“L’Inter offrirait moins que cela plus [Alexis] Sanchez, déjà rejeté par Naples en raison des salaires élevés. Everton de Benitez aime aussi Insigne. L’Atletico Madrid ne s’intéresse qu’à un an, à titre gratuit.

Tottenham prépare un type de transfert différent vers ses rivaux de Premier League.

Selon l’Express, le directeur général Fabio Paratici proposera à l’attaquant un accord de pré-contrat en janvier, avant un transfert gratuit l’été prochain.

Le contrat d’Insigne avec Napoli expire en juin 2022, ce qui signifie qu’il peut parler aux clubs intéressés à partir de janvier en vertu de la décision Bosman.

Une telle décision verrait les Spurs signer un grand international italien sans se séparer de frais de transfert importants.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Paratici a déjà utilisé ses nombreux contacts en Italie pour décrocher un nouveau gardien et défenseur central.

Pierluigi Gollini et Cristian Romero sont arrivés en prêt de l’Atalanta. Les Spurs ont la possibilité d’acheter les deux joueurs s’ils le jugent bon.

Nuno sur l’avenir de Harry Kane à Tottenham

Le patron des Spurs Nuno Espirito Santo a fourni une mise à jour sur l’avenir de Harry Kane.

S’adressant à BBC Radio 5 Live, l’homme de 47 ans a déclaré: “Nous devons les engager, mais nous devons savoir que le 31 août n’est parfois pas entre vos mains. Tous les managers de Premier League ont le même sentiment que moi : essayer de terminer la fenêtre et de s’installer.

“Harry est [training] avec nous, il a travaillé le dimanche matin et il se prépare à aider l’équipe.

« On ne s’attend pas [something to happen before the transfer deadline but] nous devons être prêts à agir si nécessaire car jusqu’au 31, tout peut arriver dans le football.

LIRE LA SUITE: Leeds devrait signer un homme de Tottenham en tant qu’allié de rêve de Kalvin Phillips