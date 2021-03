Everton donne le feu vert pour un nouveau stade de 52000 places à Bramley-Moore Dock après l’approbation du gouvernement

Everton a reçu l’approbation du gouvernement pour ses projets de construction d’un nouveau stade à Bramley-Moore Dock.

Le secrétaire d’État au Logement, aux Communautés et aux Gouvernements locaux, Robert Jenrick, a donné le feu vert au projet après avoir examiné les plans le mois dernier.

Everton a reçu l’approbation pour le stade de 52000 places

Le stade sera au quai de Bramley-Moore, au nord de Liverpool

Le conseil municipal de Liverpool a approuvé les plans à l’unanimité le 23 février et les Toffees peuvent maintenant aller de l’avant pour transformer le projet en réalité.

Un communiqué d’Everton disait: «La décision d’approuver une nouvelle arène au bord de l’eau d’une capacité de 52 888 personnes permet au club de finaliser l’acquisition convenue du site auprès de Peel L&P et de la solution de financement du projet, garantissant que le club peut commencer à concrétiser les plans. .

«On estime que le développement du stade et les plans pour un Goodison Legacy donneront un coup de pouce à l’économie de 1,3 milliard de livres sterling, créeront plus de 15 000 emplois et attireront 1,4 million de nouveaux visiteurs dans la ville.

«En une journée aussi mémorable, le club de football tient à remercier chaque Evertonian, ainsi que les nombreuses organisations, les dizaines de milliers de personnes à travers la région de la ville et l’équipe de personnel dévoué qui a joué un rôle essentiel pour assurer que le club atteigne le jalon d’aujourd’hui. »

Goodison Park est la maison d’Everton depuis 1892, mais cela pourrait bientôt changer

Everton a reçu une confirmation écrite de l’approbation du gouvernement

Everton a identifié le site comme son emplacement préféré en janvier 2017 et, en novembre de la même année, a conclu un bail de 200 ans avec Peel Holdings pour le terrain.

L’actuel patron des Toffees, Carlo Ancelotti, a également déclaré qu’il aimerait toujours être manager au moment de l’ouverture du nouveau stade.

« J’aimerais être là quand le nouveau stade sera ouvert », a déclaré l’Italien.

«Ce sera une bonne réussite pour moi, bien sûr. Je pense que pour terminer le contrat en 2024, vous avez fait du bon travail et quand vous avez fait du bon travail, le contrat ne sera pas interrompu en 2024, il continuera.

«Alors bien sûr, pour le temps que j’ai passé ici, c’est presque un an, je me sens bien, alors j’aimerais rester le plus longtemps possible.»