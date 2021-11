Everton en clair alors que la résistance estivale pousse le géant européen vers la cible de Liverpool

Everton est clair alors que le Paris Saint-Germain a rayé l’homme vedette Richarlison de sa liste de souhaits d’attaquant, selon un rapport.

Le Brésilien était fortement lié au PSG cet été. La partie française le recherchait pour remplacer Kylian Mbappe, qui était impatient de déménager de ses rêves au Real Madrid. Une chaîne de transfert s’est alors constituée.

Et selon El Espanol, les caramels la résistance à laisser partir Richardson a empêché les deux mouvements de se produire.

Bien qu’il ne se soit pas concrétisé lors de la dernière fenêtre de transfert, il reste des craintes que l’ancien homme de Watford quitte le Merseyside.

Mbappe sera probablement à Madrid lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Le PSG aura donc une nouvelle fois besoin d’un nouveau visage.

Et le contrat de Richarlison n’a plus d’âge non plus, expirant en 2024, ce qui signifie que l’été prochain pourrait être le moment privilégié pour sa vente.

Cependant, il semble que la capitale française ne sera pas sa prochaine destination. C’est parce que le rapport espagnol affirme que le PSG n’est plus intéressé par le joueur de 24 ans.

Au lieu de cela, ils veulent l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyami. À seulement 19 ans, il est apprécié par une multitude d’équipes de haut niveau.

Les féroces rivaux d’Everton, Liverpool, ont manifesté leur intérêt. Et Chelsea et Barcelone sont parmi les intéressés.

Les chances de Rafa d’être le prochain patron de Prem limogé montent en flèche, alors que Solskjaer continue de s’accrocher

Le PSG est désormais entré dans la course. Et on dit qu’ils « le veulent à tout prix », ce qui signifie qu’une approche en janvier n’est pas hors de question.

Cette nouvelle sera accueillie positivement à Goodison Park. Mis à part le géant européen, il n’y a pas eu trop d’intérêt de la part des autres clubs de Richarlison.

La seule autre équipe sérieusement mentionnée est le Real, car des retrouvailles avec Carlo Ancelotti seraient envisagées. Mais ils sont très concentrés sur la signature de Mbappe maintenant.

Everton complote une bonne affaire

Pendant ce temps, Everton alignerait un mouvement de 5 millions de livres sterling pour le défenseur d’Arsenal Calum Chambers en janvier, alors qu’ils cherchent une couverture pour la star vétéran Seamus Coleman.

Chambers a rejoint les Gunners en 2014 en provenance de leurs rivaux de Premier League Southampton pour un montant d’environ 16 millions de livres sterling. Cependant, le joueur de 26 ans n’a jamais réussi à se tailler une place régulière dans la formation de départ sous Arsene Wenger, Unai Emery ou Mikel Arteta.

Benitez veut couvrir l’arrière droit de Coleman, qui a été blessé par le passé. Chambers offrirait certainement une option expérimentée et il serait également très bon marché.

Le rapport de The Sun affirme que le défenseur polyvalent, qui peut également jouer au poste d’arrière central, coûterait environ 5 millions de livres sterling. Les frais inférieurs sont dus à son contrat expirant à l’été 2022.

