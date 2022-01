Everton entre dans la bataille pour Dejan Kulusevski, inscrit sur la liste des transferts, également recherché par Arsenal et Tottenham

Everton fait partie des prétendants à l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski, selon des informations en Italie qui confirment l’intérêt précédemment signalé d’Arsenal et de Tottenham.

Après une fenêtre de transfert estivale relativement calme, au cours de laquelle ils ont recherché des offres bon marché, Everton fait preuve de plus d’ambition en matière de dépenses ce mois-ci. Ils ont déjà bouclé les signatures de Vitaliy Mykolenko et Nathan Patterson.

Il est peu probable qu’ils tirent leur révérence, car ils veulent également signer un autre ailier. C’était une position qu’ils avaient déjà abordée avec les ajouts de Demarai Gray et Andros Townsend cet été. Mais Rafael Benitez en veut toujours un de plus et Kulusevski pourrait correspondre à leurs plans.

L’international suédois a rejoint la Juventus depuis l’Atalanta en 2020 après un passage réussi avec Parme. Il a joué un rôle important lors de sa première saison à Turin, totalisant 47 apparitions.

Cependant, cette campagne a été plus difficile pour l’ailier. Kulusevski n’a pas joué un rôle aussi important dans les plans de l’entraîneur de retour Massimiliano Allegri. En effet, il n’a effectué que quatre départs en Serie A.

Il a tout de même réussi à fournir trois passes décisives, étant également sorti du banc à 13 reprises. Il y avait également un but pour lui lors de l’une des cinq sous-apparitions en Ligue des champions.

Malgré son potentiel, la Juventus est prête à se débarrasser du joueur de 21 ans ce mois-ci. Ils doivent lever des fonds pour poursuivre l’attaquant de Sassuolo, évalué à 35 millions d’euros, Gianluca Scamacca.

Selon Tuttomercatoweb, Kulusevski est donc sur le marché. Ils confirment qu’il a trois prétendants : Tottenham, Arsenal et Everton.

Kulusevski désormais sur le radar d’Everton

Les Spurs sont liés depuis un certain temps avec Kulusevski, que Fabio Paratici a initialement emmené à la Juventus. Leur nouvel entraîneur Antonio Conte sera comme toujours exigeant sur le marché des transferts.

Ils étaient également au courant de la concurrence de leurs rivaux du nord de Londres, Arsenal. Les Gunners doivent reconstituer leur attaque, où plusieurs joueurs sont confrontés à un avenir incertain.

Mais maintenant, et comme Gianluca Di Marzio l’a également signalé, Everton est également en lice pour Kulusevski.

Très peu d’autres informations sont fournies dans l’article du journaliste de TMW Niccolo Ceccarini. Cependant, il semble confiant que la Juventus vendra Kulusevski et que la Premier League semble être un lieu d’atterrissage probable.

Everton espère avoir les fonds restants pour concourir pour sa signature après avoir déjà déboursé pour Mykolenko et Patterson ce mois-ci.

Newcastle devrait manquer Aaron Ramsey, le milieu de terrain étant sur le point d’effectuer un retour à Londres

Everton a offert l’ancien attaquant de Man Utd

Alexis Sanchez est un autre joueur offensif lié à Everton cette semaine, également de Serie A.

D’après le Soleil, L’Inter Milan a «offert» à Everton la possibilité de signer Sanchez gratuitement. Le petit attaquant est un partant peu fréquent au San Siro, mais il commande l’un des salaires les plus élevés du club.

Le journal a révélé que Benitez « craignait » de perdre l’un de Dominic Calvert-Lewin ou Richarlison ce mois-ci.

Le manager espagnol est déterminé à retenir leurs deux services. Mais il est peut-être en train de mener une bataille perdue d’avance.

C’est la perte de Calvert-Lewin qui frapperait le plus durement. Arsenal est une véritable menace pour réussir le coup.

Le Sun n’indique pas quel niveau de frais Calvert-Lewin exigerait. Mais compte tenu de son importance pour le club et avec un contrat jusqu’en 2025, il ne sera pas bon marché.

Le Sun ajoute qu’en plus de Sanchez, le meilleur buteur de la MLS la saison dernière est un autre candidat pour combler tout vide potentiel à Goodison Park.

Valentin Castellanos de New York est l’homme en question après avoir marqué 19 buts en 32 matches de saison régulière.

