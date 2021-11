Everton est obsédé par l’ailier en forme mais des problèmes familiers se cachent dans l’affaire

Un rapport dans les médias portugais affirme qu’Everton continue de surveiller la star de Porto Luis Diaz malgré la clause de libération importante de l’attaquant.

Les Toffees sont liés au joueur de 24 ans depuis un certain temps. Mais ils ne sont pas le seul club intéressé par l’international colombien. Chelsea, Tottenham, Liverpool, Barcelone et Newcastle United ont tous été mentionnés en lien avec l’ailier.

Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi puisqu’il profite d’une superbe campagne pour les Dragons. L’ancien as junior a marqué 11 buts et aidé deux des 16 apparitions dans toutes les compétitions ce trimestre.

Il a réussi à marquer 11 buts en 47 sorties en 2020-2021 et ses statistiques montrent à quel point il s’est développé. Plus tôt cette semaine, un rapport suggérait que le club portugais n’accepterait aucune offre pendant la saison.

C’est parce qu’ils sont en tête de la Primeira Liga et estiment avoir une réelle chance de remporter le titre en 2021-2022. Chelsea et Everton sont les deux clubs qui manifesteraient le plus d’intérêt dans Diaz.

Mais une clause de libération annoncée de 68 millions de livres sterling signifie que les Londoniens de l’ouest sont les plus susceptibles de raffermir leur intérêt. Cependant, Jogo (via Sport Witness) déclarent qu’Everton « continue de prêter attention » à l’attaquant talentueux.

Les Merseysiders voulaient conclure un accord l’été dernier, mais les clubs n’ont pas pu trouver de terrain d’entente sur sa valeur. Porto voulait 50 millions d’euros bien que ce chiffre soit inférieur à sa clause libératoire.

Mais les hommes d’argent d’Everton étaient réticents à débourser ce montant sur le joueur et il est resté au Portugal.

Porto a certainement profité de sa fermeté. L’homme aux 29 sélections colombiennes est la star incontestable de leur équipe.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Et le même rapport affirme qu’il est peu probable qu’il voie son contact – qui court jusqu’en 2024.

Diaz certain de quitter Porto

L’article contient des citations de l’ancien attaquant de Porto Jackson Martinez, qui estime que la sortie de Diaz est inévitable. Son compatriote a déclaré que « s’il continue comme ça, il risque d’être difficile » de le garder car sa clause libératoire « sera payée avec facilité ».

La valeur du Sud-Américain augmentera s’il continue à jouer au même niveau. O Jogo se concentre sur l’intérêt continu d’Everton, mais il semble peu probable que le club de Goodison Park puisse se permettre Diaz.

Chelsea pourrait être une option car les Bleus entrent dans la catégorie des clubs qui pourraient payer sa clause libératoire « avec facilité ».

LIRE LA SUITE: Everton et l’objectif de West Ham partiront en 2022 – mais un nouveau prix record a été établi