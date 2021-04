Everton est prêt à vendre Moise Kean cet été pour plus de 40 millions de livres sterling avec le Paris Saint-Germain désireux de sceller un transfert permanent

Everton exigerait plus de 40 millions de livres sterling pour Moise Kean cet été, des informations suggérant que le Paris Saint-Germain souhaite le signer pour un accord permanent.

L’attaquant a eu beaucoup de mal à Goodison Park la saison dernière, marquant seulement deux buts en 33 apparitions pour les Toffees avant de rejoindre les géants français en prêt l’été dernier.

. – .

Kean a impressionné pour le PSG cette saison

Il a montré exactement pourquoi les Toffees lui ont payé 29 millions de livres sterling à la Juventus ce trimestre, marquant 12 buts en 23 matches de Ligue 1 tout en soutenant Neymar et Kylian Mbappe à l’avant.

Le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a déclaré qu’Everton serait prêt à partir avec son leader si une offre d’environ 43 millions de livres sterling (50 millions d’euros) était faite.

Romano a tweeté: «Everton souhaite vendre Moise Kean cet été – les négociations commenceront autour de 50 millions d’euros. Le PSG travaille pour lui signer un accord permanent mais négocie le prix – les clubs italiens ne rejoindraient la course que si le PSG ne trouvait pas d’accord.

Le mois dernier, l’expert français du football Julien Laurens a souligné à quel point Everton avait toujours l’avantage dans les négociations si le PSG tentait de le signer pour un accord permanent.

«C’était très intelligent d’Everton et [director of football] Marcel Brands n’a pas mis d’option d’achat là-bas car s’il n’avait pas bien fait en France, il serait revenu, alors il recommencerait », a déclaré Laurens à Hawksbee et Rushden.

«Carlo Ancelotti est arrivé en décembre où je pense qu’il avait d’autres priorités que de remettre Moise Kean en forme. Peut-être que Carlo pourrait entreprendre ce projet si Moise Kean retournait à Everton.

«Il y a tellement de talent là-bas, je ne sais pas vraiment pourquoi cela ne lui est pas arrivé à Everton. Je pense qu’il réussirait n’importe où si vous lui donniez le temps. N’oublions pas qu’il a 21 ans.

«Et maintenant, Everton peut choisir le prix. Le PSG n’a pas beaucoup d’argent à dépenser cet été contrairement aux grands clubs car ils travaillent dur pour renouveler le contrat de Neymar et Kylian Mbappe.

«L’idée du point de vue du PSG est qu’ils voudront un bon prix pour lui, ne demandez pas 50 millions de livres sterling parce que cela n’arrivera pas. Environ 30 millions de livres sterling est un bon prix, peut-être un peu plus à cause de son âge et de la bonne saison qu’il connaît.

Ou peut-être que vous le prêtez à nouveau et que vous lui proposez une option d’achat pour 40 millions de livres sterling pour le PSG quand ils ont plus d’argent. C’est ainsi que je pense que le PSG l’abordera, mais si Everton veut de l’argent, il ne peut pas aller trop haut.