Everton et Crystal Palace font match nul 1-1 et se partagent les points

05/04/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Parc Goodison et qui a fait face au Everton et à Palais il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les deux équipes revenaient en Premier League après plus de trois mois de suspension en raison de la crise sanitaire du coronavirus. le Everton est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre West Bromwich Albion. De la part de l’équipe visiteuse, le Palais de cristal a dû se contenter d’un nul nul contre le Manchester United. Après le résultat obtenu, l’équipe des « Toffees » a été placée en septième position, tandis que le Palais, pour sa part, est douzième à la fin du match.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe des « Toffees », qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de James dans la minute 57. Il a mis les tables sur Palais de cristal grâce à un objectif de Batshuayi à la limite de la fin, en 86, mettant ainsi fin au match avec un résultat de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Everton a donné accès à Sigurdsson, Godfrey et Gbamin pour Gomes, Coleman et James, Pendant ce temps, il Palais a donné accès à Schlupp, Mateta et Batshuayi pour Riedewald, Benteke et Ayew.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Everton (Exploiter et Digne), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Palais de cristal il s’est classé douzième du tableau avec 38 points. Pour sa part, Everton Avec ce point atteint, il a atteint la septième place avec 47 points après le match.

Le prochain engagement de Premier League pour lui Everton est contre lui Brighton et Hove Albion, Pendant ce temps, il Palais de cristal fera face au Chelsea.

Fiche techniqueEverton:Olsen, Mina, Keane, Holgate, Gomes (Sigurdsson, min.31), Davies, James (Gbamin, min.79), Digne, Coleman (Godfrey, min.76), Richarlison et Calvert-LewinPalais de cristal:Guaita, Cahill, Kouyaté, Van Aanholt, Ward, Riedewald (Schlupp, min 69), Milivojevic, Eze, Ayew (Batshuayi, min 84), Zaha et Benteke (Mateta, min 78)Stade:Parc GoodisonButs:James (1-0, min.57) et Batshuayi (1-1, min.86)