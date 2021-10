Everton et Leeds peuvent signer gratuitement le vainqueur de la Ligue des champions en 2022

Photo par Helios de la Rubia/Real Madrid via .

Marcelo a déclaré au président du Real Madrid, Florentino Perez, qu’il partirait avec un transfert gratuit cet été après que Leeds United et Everton aient manifesté leur intérêt pour l’international brésilien, comme l’a rapporté El Nacional.

Vous avez le sentiment que Zinedine Zidane le manager ne se serait pas bien entendu avec Zinedine Zidane le joueur.

Mais alors que l’ancien entraîneur de Los Blancos avait tendance à privilégier l’expérience à l’exubérance, faisant confiance à des joueurs stables à 7/10 tout en laissant souvent des footballeurs plus doués sur la touche, son successeur, Carlo Ancelotti, n’a pas perdu de temps à appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

BridTV

6077

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

886387

886387

centre

13872

Vinicius Jr, qui vient d’ajouter une séquence impitoyable bien nécessaire à sa vitesse et à ses compétences époustouflantes, est en train de devenir rapidement l’affiche du deuxième sort d’Ancelotti dans la capitale espagnole. Rodrygo Goes, Fede Valverde et Marcos Asensio, quant à eux, se sont vu offrir le genre d’opportunités rarement vues sous Zidane.

Une chose sur laquelle le grand maître ancien et son apprenti conquérant semblent être d’accord, cependant, est que les jours de Marcelo au plus haut niveau sont révolus.

Aujourd’hui âgé de 33 ans et le Real Madrid n’ayant pas la résilience défensive nécessaire pour couvrir ses tendances de cape et d’épée, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions n’a eu qu’une minute de football en Liga cette saison, derrière Ferland Mendy, Miguel Gutierrez et David Alaba dans le picage d’Ancelotti. ordre.

La légende du Real Madrid Marcelo pourrait-elle gérer le rythme à Leeds ou à Everton?

En juin, The Mirror a rapporté que Leeds United et Everton étaient prêts à offrir à Marcelo, dont les capacités de ruse, d’artisanat et de changement de match restent intactes même à l’approche de son 34e anniversaire, une opportunité de goûter aux délices de la Premier League pour la première fois.

Photo de Ricardo Nogueira/Eurasia Sport Images/.

C’était alors, cependant, et bien que Marcelo ait clairement indiqué au président Perez qu’il mettrait fin à 15 ans au Santiago Bernabeu à l’expiration de son contrat cet été, un retour au Brésil avec Flamengo semble la destination la plus probable.

Marcelo Bielsa – ou le Rafa Benitez tout aussi discipliné d’ailleurs – serait-il prêt à trouver une place dans leurs plans pour un homme qui a passé sa carrière en tant que combattant de la liberté en liberté, une anthèse de tout ce que Bielsa et Benitez représentent ?

Cela semble douteux.

Là encore, ce n’est pas souvent un homme de l’expérience de Marcelo, la qualité et l’influence deviennent disponibles…

Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/.

Dans d’autres nouvelles, « Je me sens malade, qu’est-ce qui ne va pas avec Klopp? »: Certains fans ne peuvent pas croire ce que le patron de Liverpool vient de faire