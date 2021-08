Everton et Southampton porteront des maillots d’échauffement de la diversité avant le match d’ouverture de la Premier League

Everton et Southampton porteront tous deux un kit d’échauffement accrocheur avant leur premier affrontement en Premier League samedi, dans le but de promouvoir l’inclusivité dans le sport.

La bande de couleur arc-en-ciel a été conçue par le fabricant de kits partagés des clubs, Hummel, et contient les couleurs de tous les drapeaux reconnus par la communauté LGBTI+, ainsi que le message « Changer le monde par le sport ».

Everton et Southampton soutiennent l’initiative du fabricant Hummel

Le maillot fera ses débuts lors du lever de rideau de samedi à 15 heures pour les deux parties, avant de figurer à nouveau lorsque Everton Women affrontera Brighton & Hove Albion lors d’un match amical de pré-saison dimanche.

La société danoise de vêtements de sport, Hummel, a vu une présence accrue dans le football anglais, parrainant désormais 11 équipes dans les quatre premiers niveaux, seuls Puma et Macron ayant plus d’équipes dans leur écurie.

Le capitaine d’Everton, Seamus Coleman, a déclaré à propos de la campagne : « En tant que club et équipe, nous nous engageons depuis longtemps à célébrer et à promouvoir l’égalité et la diversité, non seulement dans le football mais dans la société dans son ensemble.

« Il est tellement important que nous continuions à créer des environnements où les gens peuvent être eux-mêmes et que nous poursuivons le combat pour éradiquer les préjugés.

« Les Evertonians seront tous au courant de la campagne All Together Now que le Club mène depuis trois saisons et nous sommes ravis de nous associer à hummel aujourd’hui pour réitérer notre soutien à la communauté LGBTI+. »

Des exemplaires des maillots seront disponibles à l’achat sur Hummel.net, tandis que les kits d’échauffement seront signés par les joueurs masculins et féminins de la première équipe, et mis aux enchères sur matchwornshirt.com, les bénéfices étant reversés aux programmes d’engagement des jeunes.

