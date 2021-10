Everton et West Ham en lice pour signer un contrat rebelle de grande classe avec Arsenal

Everton et West Ham feraient partie d’un certain nombre de clubs de Premier League à la recherche d’un attaquant d’Arsenal qui sera en fin de contrat l’été prochain.

Le buteur Alexandre Lacazette suscite beaucoup d’intérêt dans toute l’Europe, compte tenu de son statut contractuel actuel. Le Français peut soit partir à prix réduit en janvier, soit attendre la fin de la campagne en cours et repartir pour rien.

Et selon le média français Jeunes Footeux, le joueur de 30 ans présente un intérêt majeur pour les Toffees and the Hammers.

A son stade, Arsenal sont pensés pour envisager toutes leurs options sur l’avenir de l’attaquant.

Lacazette est l’un des joueurs les plus réguliers du club depuis son arrivée aux Emirats en 2017. Cependant, le patron actuel Mikel Arteta hésite à jouer l’attaquant aux côtés du skipper Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Cela a conduit le premier à être souvent utilisé sur le banc, comme il l’était lundi soir lorsqu’il a marqué un égaliseur tardif contre Crystal Palace.

Il y a eu quelques appels pour que Lacazette remplace Aubameyang dans la formation de départ, bien que ce dernier soit également sur la bonne voie lors du tirage au sort du palais.

Cependant, cela semble hautement improbable tant qu’Arteta reste à la barre, ce qui signifie qu’une sortie de Lacazette semble de plus en plus probable.

La sortie estivale ne s’est pas concrétisée

Arsenal a exploré l’opportunité d’essayer de vendre l’ancien Lyonnais l’été dernier. Mais ses exigences salariales élevées ont fait échouer tout changement potentiel.

Malgré ces demandes, Lacazette devrait toujours être un acteur recherché en janvier et au-delà.

Everton et West Ham ont tous deux besoin d’un nouvel attaquant central. Les Toffees doivent continuellement repousser l’intérêt pour leur propre attaquant Dominic Calvert-Lewin. Arsenal et Manchester United aiment tous deux le tueur à gages anglais.

Quant aux Hammers de David Moyes, ils n’ont toujours pas remplacé le recordman Sébastien Haller. Michail Antonio continue d’exceller dans un rôle central, mais ils couvrent peu au-delà.

côté italien La Fiorentina a également été liée à Lacazette alors qu’ils envisagent un remplaçant pour Dusan Vlahovic, cible de la Premier League.

Et si les opportunités de Lacazette restent limitées à l’approche de janvier, attendez-vous à ce qu’une pléthore de clubs se renseignent sur une bonne affaire.

