Everton et West Ham veulent signer un joueur «incroyable» qui gagne 416 000 £ par semaine

Everton et West Ham United sont tous deux intéressés par la signature de l’ailier du Real Madrid Eden Hazard alors que son temps torride en Espagne touche à sa fin.

C’est selon The Sunday Mirror (05/12, p70), qui affirme que Hazard a envie de retourner en Premier League.

Les options de Hazard ne figurent cependant pas dans le top six traditionnel, les clubs semblant rebutés par ses problèmes de blessures.

Au lieu de cela, ce sont Everton et West Ham qui pourraient signer Hazard. Le Real Madrid est prêt à l’éliminer pour environ 25,5 millions de livres sterling.

Hazard gagnerait environ 416 000 £ par semaine au Real Madrid et il n’y a aucune chance qu’Everton ou West Ham paient cela.

Il est difficile d’imaginer que chaque côté paie même la moitié de cela, donc cette rumeur semble au mieux bizarre.

Les deux équipes doivent cesser de recruter des joueurs vieillissants avec de mauvais antécédents de blessures et des salaires élevés.

Hazard coche toutes les mauvaises cases pour le moment, même s’il était une superstar de la Premier League pendant son séjour à Chelsea.

L’as belge a récemment été qualifié de » talent incroyable » par Frank Lampard, et beaucoup seraient d’accord sur la base de ses jours à Chelsea.

Avec seulement 25 départs en championnat en plus de deux ans et son 31e anniversaire approchant, Hazard pourrait être à éviter pour Everton et West Ham.

