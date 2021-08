Everton fait approcher Andreas Pereira

in

Everton aurait approché Manchester United pour la signature du milieu de terrain Andreas Pereira. Selon Fabrizio Romano, un certain nombre de clubs aimeraient prêter le Brésilien cette saison, mais les Diables rouges préféreraient une vente permanente.

Pereira a passé la saison dernière en prêt à l’équipe de Serie A de la Lazio, où il a disputé 33 matches et marqué un but.

Everton s’intéresse à Andreas Pereira de Manchester United

Le Brésilien a eu du mal à faire son entrée dans la première équipe de United

Pereira a suivi un entraînement de pré-saison avec Manchester United sachant que son avenir à Old Trafford est quelque peu incertain. On ne sait pas s’il en a fait assez pour se frayer un chemin dans la pensée du manager Ole Gunnar Solskjaer depuis son retour de la Lazio, mais l’ouverture du club à vendre le joueur de 25 ans suggère que non.

Si le club d’Old Trafford décide de sanctionner la sortie du joueur avant la date limite de transfert plus tard ce mois-ci, la question sera de savoir s’il part pour un autre prêt ou un départ définitif.

Les chances d’Everton d’amener Pereira à Goodison Park peuvent dépendre de la nature de toute offre qu’ils proposent pour la signature du joueur, étant donné que plusieurs clubs souhaitent conclure un accord de prêt avec Manchester United. Afficher une volonté de signer l’international brésilien sur un accord permanent peut placer l’équipe de Rafael Benitez en tête de la file d’attente.

Pereira s’intéresse également à son Brésil natal

Pereira, un international brésilien né en Belgique qui a une sélection senior pour son pays, pourrait se retrouver à jouer son football dans son pays natal cette saison si l’intérêt d’Everton ne se traduit pas par un accord avec Manchester United.

L’expert des transferts Fabrizio Romano a également révélé qu’un club à avoir présenté une proposition concrète pour la signature de Pereira est l’équipe brésilienne Flamengo, qui a demandé le prêt du joueur en vue de partager son salaire avec Manchester United.

Pereira a été fortement impliqué dans les matches de pré-saison des Red Devils à la veille de la nouvelle campagne et a marqué une superbe volée lors d’un match nul 2-2 avec le nouveau promu Brentford.

