Everton fait face à une course contre la montre après que deux prétendants se sont verrouillés sur une nouvelle cible d’attaquant

Everton pourrait faire un mouvement tardif pour l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon les rapports.

Cela a été un été de faibles dépenses pour Everton, bien qu’ils aient apporté des renforts utiles. Demarai Gray est le seul joueur pour lequel ils ont payé et il n’a coûté que 1,7 million de livres sterling, ce qui pourrait être une bonne affaire. Ils ont également obtenu les signatures gratuites du milieu de terrain Andros Townsend et des gardiens Asmir Begovic et Andy Lonergan.

Mais ils pourraient être prêts pour un dernier épanouissement sur le marché des transferts avant la date limite du 31 août. Leur activité sera probablement réactive aux sorties de joueurs, mais ils mettent déjà des plans en place.

Deux joueurs susceptibles de partir sont le meneur de jeu James Rodriguez et l’attaquant Moise Kean. Le premier est tombé en panne des plans de la première équipe sous Rafa Benitez, tandis que le second semble prêt à retour à la Juventus pour aider à combler leur vide en forme de Cristiano Ronaldo.

En cas de départ des deux, des renforts seront nécessaires. Il semble que le club travaille déjà sur des plans d’urgence.

Par exemple, il y a eu des spéculations selon lesquelles ils pourraient renvoyer Rodriguez à Porto, son premier club européen, et prendre Luis Diaz en retour. Quant au rôle d’avant-centre, c’était un domaine qu’ils cherchaient à renforcer de toute façon, quel que soit l’avenir de Kean.

Maintenant, l’une de leurs cibles potentielles a émergé. Selon Sky Sports News, Everton montre un intérêt pour Edouard – bien qu’ils ne soient pas ses seuls prétendants.

Edouard a impressionné pour le Celtic depuis qu’il les a rejoints en provenance du Paris Saint-Germain en 2017. Il est maintenant dans la dernière année de son contrat et est à la recherche d’un nouveau défi.

Plus tôt dans la fenêtre de transfert, Edouard souhaitait passer dans l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe. Maintenant, cependant, il a fait l’objet d’une offre du côté russe Rubin Kazan, selon Sky.

Rubin Kazan serait prêt à payer 15,4 millions de livres sterling en trois versements pour prendre le joueur de 23 ans. Cependant, Bordeaux tient à ramener Edouard en France et pourrait égaler l’offre.

En arrière-plan, Everton possède un intérêt, même s’il s’agit de vendre avant d’acheter.

Ils se sont également penchés sur une accord potentiel pour l’attaquant de Brighton Neal Maupay pour alléger le fardeau de l’homme principal à l’avant, Dominic Calvert-Lewin.

Edouard a des exigences salariales élevées

Plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour Edouard ces derniers mois. Par exemple, Brendan Rodgers a envisagé une réunion à Leicester, qui a finalement signé Patson Daka à la place.

Il y avait également un intérêt d’Arsenal, tandis que Brighton pensait à lui alors qu’ils cherchaient à augmenter leur efficacité devant le but.

Cependant, Les revendications salariales d’Edouard l’ont exclu d’un déménagement sur la côte sud. Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci qu’il espérait un contrat d’une valeur d’au moins 85 000 £ par semaine.

Cela a forcé Brighton à chercher ailleurs, mais il reste à voir si Everton sera prêt à répondre à de telles demandes.

Tout d’abord, cependant, ils doivent attendre que les accords sortants soient conclus – et espérer qu’Edouard n’a pas déménagé ailleurs avant cette date.

