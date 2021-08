Everton fait une offre pour la starlette écossaise alors que Benitez fait allusion à ses projets futurs

in

Des rapports affirment qu’Everton a fait une offre pour recruter le jeune défenseur des Rangers Nathan Patterson alors que Rafa Benitez se tourne vers l’avenir.

Le joueur de 19 ans a fait tourner les têtes avec ses performances pour les Glasgowiens vers la fin de la saison dernière. Et il a été appelé dans l’équipe d’Écosse pour le championnat d’Europe de cet été. L’arrière droit est clairement un talent passionnant mais a peu d’expérience au plus haut niveau.

James Tavernier est l’arrière droit de premier choix de Steven Gerrard mais Patterson a excellé en remplaçant son skipper vers la fin de 2020-2021. Il a effectué trois départs parmi sept apparitions dans l’élite et a disputé 17 sorties toutes compétitions confondues pour le Gers.

Seamus Coleman est toujours l’arrière droit numéro un des Toffees. Le bouchon de la République d’Irlande a fait 352 apparitions pour les Merseysiders.

Mais Benitez regarde au-delà de la légende du club et aurait fait une offre. On pense qu’Everton a offert 5 millions de livres sterling à Paterson et attend maintenant de quitter les Light Blues.

Reste à savoir si Gerrard sanctionnera une sortie pour la starlette. Il n’a pas encore figuré dans la ligue cette saison mais a joué 90 minutes en Coupe de la Ligue écossaise.

Un mouvement vers le sud pourrait plaire, même s’il devra peut-être attendre son heure avant de voir une action régulière de Premier League.

Everton a une forte croyance Patterson

Coleman ne peut pas s’éterniser et le tacticien espagnol planifie clairement l’avenir. Le rapport ajoute qu’Everton est convaincu qu’il atteindra sa cible avant la fermeture de la fenêtre d’été.

L’ancien arrière latéral des Rangers Alan Hutton a récemment exprimé son point de vue sur la star née à Glasgow.

Hutton a déclaré (via The Mirror): «J’ai regardé Paterson de très près et j’aime vraiment ce que je vois, surtout quand il a été jeté au fond des jeux européens.

« Il s’est si bien comporté pour un jeune de 19 ans. J’ai hâte de voir comment ça va évoluer.

« Ça va être une bataille entre lui et Tavernier. C’est intriguant parce que Patterson a les outils pour devenir un joueur de premier plan pour les Rangers. Il y a aussi un espace qu’il peut combler pour l’Écosse, mais il doit d’abord jouer au niveau du club.

Everton a débuté sa saison avec une victoire 3-1 sur Southampton. Ils ont été tenus à un 2-2 nul par Leeds United samedi.

Les Rangers en ont remporté deux et perdu un au début de la saison de Premiership écossaise alors qu’ils cherchent à défendre leur titre.

