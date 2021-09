Everton, hôte d’Aston Villa

17/09/2021 à 18:32 CEST

Les Everton visite ce samedi pour Parc des villas se mesurer avec ville dans son cinquième match de Premier League, qui débutera à 18h30.

Les Aston Villa arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Chelsea dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour, avec cinq buts en faveur et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Everton a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui Burnley en tant que local et le Brighton et Hove Albion hors de son terrain, 3-1 et 0-2 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Aston Villa. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Everton en Premier League, il en a remporté trois avec un bilan de 10 buts marqués contre quatre encaissés.

En référence à la performance locale, le Aston Villa il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Everton Il a un bilan d’une victoire et d’un nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Parc des villas et les résultats sont 13 victoires, quatre défaites et 11 nuls en faveur de la Aston Villa. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Everton. La dernière fois qu’ils ont affronté le ville et le Everton dans la compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant leur position dans le classement de la Premier League, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de six points. L’équipe de Doyen Smith il se classe douzième avec quatre points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 10 points et occupent la quatrième position du tournoi.