Everton manque une chance de faire passer Liverpool à la sixième place avec une coûteuse défaite à domicile contre Aston Villa alors qu’Anwar El Ghazi marque le vainqueur tardif

Everton a raté l’occasion de faire passer Liverpool à la sixième place en s’inclinant 2-1 à domicile contre Aston Villa samedi.

Ollie Watkins a donné l’avantage aux visiteurs à la 13e minute, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque son 20e but de la saison six minutes plus tard.

.

El Ghazi a été le vainqueur du match pour Aston Villa

Villa a gaspillé une poignée d’occasions de reprendre la tête alors que le match semblait s’essouffler pour un match nul.

Cependant, Anwar El Ghazi a réussi un superbe effort de 20 verges à la 80e minute.

Le résultat laisse Everton à la huitième place, tandis que Aston Villa grimpe à la neuvième place.

Villa a pris rapidement les devants lorsque Watkins a dépossédé Mason Holgate pour frapper le but et diriger le ballon devant Jordan Pickford.

L’avance de l’équipe de Dean Smith n’a cependant pas duré longtemps, alors que Calvert-Lewin se dirigeait dans le coin de Lucas Digne.

.

Calvert-Lewin, comme Watkins, a marqué devant le patron de l’Angleterre Gareth Southgate

Villa se serait gratté la tête sur le fait qu’ils n’étaient pas devant lors d’un blitz de huit minutes sur le but de Pickford.

Le gardien de but anglais a en quelque sorte sauvé une volée de Watkins à bout portant, avant qu’El Ghazi écrase le rebond sur la barre transversale à la 29e minute.

Peu de temps après, Villa a été défaite par les boiseries pour la deuxième fois lorsque le tir à longue portée de l’ancien milieu de terrain d’Everton Ross Barkley a frappé le poteau.

Watkins a ensuite joué dans le but, mais son effort a été dévié pour un corner.

.

Everton d’Ancelotti risque de finir en dehors du top six

Au cours d’une seconde mi-temps beaucoup plus calme, les deux parties n’ont pas réussi à créer des ouvertures significatives, avant le moment de magie d’El Ghazi.

Le Néerlandais a reçu une passe de Bertrand Traoré et a coupé sur son pied droit pour tirer une frappe imparable dans le fond du filet pour les trois points.