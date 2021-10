« Everton nous enlève la p*** maintenant ! »

La légende de Manchester United, Patrice Evra, a révélé comment NE PAS guider le club hors d’une crise, révélant comment David Moyes a perdu le vestiaire d’Old Trafford.

Moyes a été étiqueté « L’élu » lorsque Sir Alex Ferguson a recommandé le patron d’Everton comme son remplaçant en 2013 après la fin de l’un des sorts de gestion les plus emblématiques de l’histoire du football.

Moyes a signé un contrat de six ans avec United après la retraite de Fergie en 2013, mais il n’a duré que dix mois

Moyes a été surnommé ‘The Chosen One’ mais a fini par être un rendez-vous désastreux

Moyes n’a duré que dix mois au poste alors que United s’effondrait et a été remplacé par Ryan Giggs à titre intérimaire avant que Louis van Gaal ne prenne le relais à l’été 2014.

Evra a raconté comment la transition s’est produite dans son nouveau livre, expliquant que le facteur de peur des États-Unis s’est rapidement évaporé.

« La peur que les autres équipes avaient de nous a disparu en quelques mois », écrit Evra.

« Old Trafford avait tout simplement cessé d’être une forteresse. Il suffisait de regarder le visage de David pour voir la pression qu’il subissait.

Les choses ont rapidement mal tourné pour Moyes à Old Trafford

«Mais la façon dont il a géré cela et nous était une grosse erreur. Dans le vestiaire avant un match, il a dit : ‘Les gars, vous avez tout gagné ici, vous devez me montrer le chemin pour gagner. Je n’ai jamais gagné la ligue, vous devez me montrer comment le faire.

«Je pouvais voir ce que David essayait de faire en responsabilisant les joueurs, mais Ferguson n’aurait jamais demandé à ses joueurs comment gagner un match. Il nous aurait dit comment faire.

«Certains joueurs ont utilisé cela contre lui parce qu’ils pensaient qu’ils étaient maintenant aux commandes. Les joueurs qui avaient accepté d’être sur le banc sous Ferguson se plaindraient s’ils étaient sur le banc sous Moyes. Cela a rendu un travail très difficile encore plus difficile.

Evra explique comment une série d’incidents a sapé l’autorité de Moyes, menant à une défaite 2-0 contre son ancienne équipe Everton.

Moyes a obtenu le poste de United après 11 années réussies à Everton, mais a fini par être limogé après une défaite contre son ancienne équipe

Les fans de Toffees ont abusé du bus de l’équipe après le match, Giggs perdant son sang-froid, ce qui a finalement conduit à un changement de direction.

« Le dimanche de Pâques 2014, nous avons perdu 2-0 contre Everton. Giggsy, qui avait été abandonné, est devenu fou après ce match lorsque les fans d’Everton ont encerclé notre bus et ont commencé à nous maltraiter », explique Evra.

« L’un d’eux a jeté quelque chose qui a rebondi sur la vitre de la voiture. Giggsy s’est levé sur l’entraîneur et a crié: ‘Les fans d’Everton nous font maintenant chier. Trop c’est trop.’

Giggs s’est vu confier le travail de Moyes peu de temps après cet incident

Giggs a ensuite été l’assistant de Van Gaal, remportant la FA Cup avant que le Néerlandais ne soit limogé en 2016

« Il avait raison. Le lendemain, les joueurs seniors – moi, Vida [Nemanja Vidic], Wayne [Rooney], Giggsy [Ryan Giggs], Rio [Ferdinand] et Michael Carrick – ont été convoqués au bureau d’Ed Woodward. Je pense que David savait ce qui se passait. Ed nous a parlé séparément, les joueurs. J’étais le dernier à entrer. « David Moyes est-il toujours l’homme pour diriger cette équipe ? Il a demandé.

« « Les joueurs sont les premiers responsables », ai-je répondu. « Nous sommes plus à blâmer que le manager, mais le vestiaire n’est pas un endroit heureux. » – Je sais, dit Ed. ‘Merci pour votre honnêteté. Nous verrons quelle décision nous prendrons.

Woodward quittera son poste de vice-président exécutif de United à la fin de cette année, et il reste à voir s’il utilise la même méthode pour juger de sa situation actuelle.

Cependant, avec des informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes ont perdu confiance en Solskjaer, le Norvégien pourrait être sur une glace très mince.

Si Woodward utilise ses méthodes de licenciement précédentes, Solskjaer pourrait se retrouver très rapidement sans emploi