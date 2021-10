Everton ou West Ham doivent payer au moins 22 millions de livres sterling pour un transfert record

Photo de Joris Verwijst/Agence BSR/.

Les rivaux de Premier League West Ham United et Everton devront payer un montant record belge de plus de 22 millions de livres sterling s’ils veulent attirer Charles De Ketelaere du Club de Bruges, a déclaré l’ancien attaquant de la Jupiler League Mo Messoudi à Gazet van Antwerpen.

Comme si le Club de Bruges n’avait pas assez de soucis avec Arsenal qui aurait prévu une offre de 25 millions de livres sterling en janvier pour son talisman néerlandais Noa Lang.

De Ketelaere a sans doute éclipsé le plus prestigieux Lang au cours des premiers mois de la nouvelle saison et, si les champions en titre de la Jupiler League espéraient garder le développement du joueur de 20 ans secret, il semble qu’ils seront déçus.

Selon Calciomercato, West Ham et Everton ont rejoint les géants de la Serie A, l’AC Milan et Napoli dans la course à la signature de De Ketelaere après avoir ajouté à sa réputation grandissante avec une finition bien prise contre l’Italie dans le match pour la troisième place de la Ligue des Nations le Dimanche, laissant Gigi Donnarumma paraître idiote via une ingénieuse muscade.

C’était déjà son cinquième de la saison pour le club et le pays – un de plus que Lang.

Photo de Joris Verwijst/Agence BSR/.

West Ham et Everton lorgnent Charles De Ketelaere

« Le Club de Bruges l’a utilisé intelligemment la saison dernière et il ne s’est pas épuisé. Ils lui ont permis de se reposer au bon moment et l’ont mis sur le banc. Aujourd’hui, De Ketelaere en récolte les fruits », a déclaré Messoudi, qui pense que l’élégant international belge succédera bientôt à Jeremy Doku en tant qu’exportation la plus chère de l’histoire de la Jupiler League.

« En tant qu’attaquant polyvalent, il est même le meilleur buteur (du Club de Bruges).

« Pour moi, De Ketelaere est le joueur le plus précieux de Belgique en ce moment. Je suis sûr qu’il va battre le record de transfert sortant établi par Jeremy Doku.

Rennes a payé 22 millions de livres sterling pour Doku, une cible de longue date de Liverpool, à l’été 2020.

Photo par Angelo Blankespoor/Soccrate/.

