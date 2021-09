Everton pourrait être appelé à un transfert prometteur par la centrale européenne

in

Barcelone a été identifiée comme un point d’atterrissage potentiel pour le jeune prometteur Luis Diaz, qui a été ciblé par Everton cet été.

Everton ont enregistré leur intérêt avec Porto pour l’ailier au cours de l’été, dans le but de renforcer leurs options offensives. Les ailiers avaient été identifiés comme un problème pour les Merseysiders, au milieu des départs de Theo Walcott et Bernard du club.

Les Toffees ont signé Demarai Gray et Andros Townsend au cours de l’été, qui ont tous deux eu un impact immédiat. Townsend a marqué sept buts jusqu’à présent cette saison, dont quatre pour Gray.

directeur d’Everton Rafa Benítez a démontré son talent pour signer de bons candidats pour son équipe au cours de son court mandat. Diaz est un jeune joueur qu’Everton aimait évidemment le look d’aller de l’avant. Il ne ferait pas exception au fantastique recrutement de Benitez.

Diaz est en compagnie d’élite, terminant la Copa America avec la Colombie en tant que meilleur buteur conjoint, aux côtés Lionel Messi.

Barcelone voit clairement le Colombien comme un remplaçant approprié pour Messi, après son départ pour le Paris Saint-Germain cet été. Et selon Marca, le président de Barcelone, Joan Laporta, a ajouté Diaz à sa liste de cibles de transfert.

Il est clair de voir pourquoi n’importe quelle équipe garderait un œil sur Diaz. La star a déjà marqué cinq fois en sept matches de Liga Bwin cette saison.

Si Barcelone ou tout autre club faisait une offre, cela pourrait réduire les chances d’Everton de décrocher l’ailier prometteur.

Everton a fait une offre à Porto cet été, avec l’attrait de James Rodriguez plus de l’argent, mais rien ne s’est concrétisé en partie à cause du salaire élevé de James.

La deuxième offre d’Everton le jour de la date limite a également été rejetée. On ne sait pas s’ils restent intéressés à poursuivre le Colombien en janvier et au-delà.

Le début extrêmement impressionnant d’Everton

Everton a énormément impressionné depuis le début de la saison. Les Toffees occupent actuellement la cinquième place de la Premier League et ne sont qu’à un point du leader de la ligue Liverpool.

Gray et Townsend ont révolutionné leur carrière depuis leur signature à Goodison Park et contribuent déjà à gagner des matchs. La paire s’est immédiatement liée au reste de l’équipe, au milieu de leurs rôles principaux, et cela est évident sur le terrain.

L’équipe qui a été constituée au cours des deux dernières années fait l’envie de beaucoup, et avec Benitez à la barre, c’est une période passionnante pour les fans.

Everton se rendra à Old Trafford samedi, et une victoire signifierait qu’ils sautent Manchester United à la quatrième place.

LIRE LA SUITE: Le demi-tour de West Ham provoque une bataille à trois alors que des conditions tentantes sont fixées pour le transfert du combattant