Everton prend des mesures pour l’emporter sur ses rivaux pour le défenseur du championnat en demande

Everton continue de suivre de près les progrès de Harry Souttar en vue de la signature du défenseur géant de Stoke City.

Le joueur de 23 ans continue de faire tourner les têtes avec ses performances pour le club de championnat. Il a déménagé au stade bet365 de Dundee United à l’été 2016. Cependant, il a fallu du temps à la star de 6 pieds 6 pouces pour s’établir dans la première équipe des Potters.

L’as né à Aberdeen a été prêté à l’équipe écossaise Ross County pour la seconde moitié de 2017-2018. Et il a également été largué au milieu de la campagne suivante, signant un contrat de six mois avec Fleetwood Town.

L’international australien est ensuite revenu au Highbury Stadium la saison suivante, faisant 34 apparitions en League One. Et il a finalement eu une opportunité dans les Poteries la saison dernière, commençant 38 matchs de deuxième niveau.

Ses prestations imposantes au cœur de la défense ont attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Everton était parmi eux mais Wolves, West Ham United, Aston Villa et Crystal Palace ont également été mentionnés comme des prétendants possibles.

Plus tôt ce mois-ci Tottenham a été ajouté à la liste croissante des clubs passionné par le bouchon. Le patron de Stoke, Michael O’Neill, se rend compte que la forme de Souttar le verra lié à de plus grands clubs.

Et dans cet esprit, le défenseur central a signé un nouvel accord à long terme en février de cette année.

O’Neill a récemment déclaré à StokeonTrentLive : « Harry a connu un très bon début de saison.

« Il joue évidemment au football international senior et semble s’être imposé dans l’équipe nationale australienne. Cela suscitera évidemment de l’intérêt.

Souttar le « nouveau » Maguire

Le physique et la stature de Souttar l’ont vu comparé au défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Harry Maguire. Mais même la star des Red Devils ne peut pas égaler son homologue de Stoke pour les buts internationaux.

Maguire a remporté cinq des 39 apparitions en Angleterre tandis que Souttar a marqué six en seulement huit sorties pour les Socceroos. Duncan Ferguson a récemment repéré le jeune lui-même et les Toffees ont regardé l’Australien en action la semaine dernière, selon The Sun.

Rafa Benitez a des doutes sur l’avenir de Yerry Mina au club et pourrait être à la recherche d’un remplacement à long terme. L’international colombien serait désireux de déménager à l’Inter Milan.

Il est actuellement hors de combat en raison d’une blessure au muscle de la cuisse et a raté le match de samedi 5-2 aux mains de Watford. Cela a laissé Everton huitième du tableau après avoir pris un seul point lors de leurs trois derniers matchs.

