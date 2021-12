Everton reçoit un coup de pouce avant le choc de Brighton

Everton a reçu un coup de pouce important avant son match de Premier League contre Brighton ce week-end, après qu’il a été confirmé que Dominic Calvert-Lewin est prêt à reprendre l’action [Evertonfc.com].

Calvert-Lewin a commencé la campagne en cours avec brio, marquant lors des trois premiers matches de championnat d’Everton.



Cependant, il n’a pas joué depuis ce troisième match contre Brighton au stade Amex fin août.

Everton boosté pour le choc de Brighton

L’international anglais a mis quatre mois pour se remettre complètement d’une blessure au quadriceps, mais il est maintenant enfin de nouveau en forme et jouera contre les Seagulls dimanche après-midi.

« Je peux dire qu’il est une signature massive pour nous pour la deuxième partie de la ligue », a déclaré Benitez à propos de Calvert-Lewin [Evertonfc.com]. « Il s’entraîne bien et il est vraiment heureux parce qu’il est avec l’équipe. Il est prêt à jouer et à marquer des buts.

« Si vous vous souvenez, les meilleurs buteurs de cette équipe l’année dernière [Calvert-Lewin and Richarlison] n’ont pas toujours joué cette saison.

« Si nous ramenons Dominic et ramenons quelques semaines plus tard Richarlison… Je pense que la deuxième partie de la ligue peut être quelque chose de totalement différent. »

Calvert-Lewin revient énorme pour Toffees

Everton n’a marqué que six fois lors de ses huit derniers matches de Premier League, les absences de DCL et Richarlison étant des facteurs majeurs dans leurs difficultés devant le but.

Un retour pour ce dernier peut encore être dans quelques semaines, mais le retour du premier donnera certainement à l’ensemble du groupe un coup de pouce avant des matches à gagner contre Brighton, Hull (FA Cup), Leicester, Norwich et Aston Villa.

Benitez n’a pas précisé si le joueur de 24 ans débuterait ou non contre les Seagulls à Goodison Park dimanche, et il faut dire qu’une sortie de remplacement est plus probable.

Cependant, peu parieraient contre lui marquant son retour tant attendu avec un but, puis faisant remonter les Toffees au classement au cours des semaines et des mois à venir.

