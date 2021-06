Everton regarde Nuno avec Ancelotti partant pour le Real Madrid, Lingard et Greenwood HORS de l’équipe d’Angleterre Euros, Sterling et Jesus à Tottenham pour Kane ? – L’actualité du football en direct

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts.

De plus, nous aurons toute la préparation et la réaction à l’annonce de l’équipe d’Angleterre d’aujourd’hui pour l’Euro 2020, qui est attendue plus tard cet après-midi et sera EN DIRECT sur talkSPORT !

Titres:

Jesse Lingard AXED de l’équipe d’Angleterre Euro 2020 et Mason Greenwood se retire blessé alors que Gareth Southgate s’apprête à nommer la finale 26 aujourd’hui Everton s’apprête à remplacer l’ancien manager des Wolves Nuno Espirito Santo alors que Carlo Ancelotti se rapproche du travail du Real Madrid Trevor Sinclair affirme ‘Man City sont un plus grand club que Manchester United » alors que Jamie O’Hara riposte à l’ancienne star de City pour une affirmation incroyable « Arsenal est le plus grand club de Londres » malgré la victoire de Chelsea en Ligue des champions – même l’ancien as de Tottenham Jamie O’Hara soutient Gunners dans talkSPORT débattre de N’Golo Kante devant Ronaldo et Messi dans les cotes du Ballon d’Or alors que le héros de la Ligue des champions de Chelsea est comparé au légendaire milieu de terrain Sergio Aguero achève le transfert gratuit à Barcelone – avec une clause de rachat de 86 millions de livres sterling – avec Gini Wijnaldum qui devrait suivre de Liverpool Man City “se prépare à offrir” un contrat de deux ans à Sergio Ramos s’il quitte le Real Madrid Brésil pour accueillir la Copa America après que l’Argentine se soit retirée du tournoi en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à la suite de Luis Suare z critique Patrice Evra trolls Liam Gallagher et Man City après la défaite finale de la Ligue des champions alors que la légende de Manchester United publie une vidéo hilarante