Everton remporte le stade de Brighton et Hove Albion

28/08/2021 à 18:08 CEST

Les Everton a remporté 0-2 le duel disputé ce samedi dans le Le stade communautaire American Express. Les Brighton et Hove Albion il est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Watford dans son fief (2-0) et l’autre devant Burnley loin de chez soi (1-2). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Everton a récolté une égalité à double sens contre le Leeds United, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’ensemble des ‘Toffees’ est deuxième, tandis que le Brighton il est septième à la fin du match.

Le match a commencé du bon pied pour lui Everton, qui a inauguré le lumineux à travers un peu de gris, terminant ainsi la première période avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance avec un but de pénalité de Calvert-Lewin à la minute 58. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 0-2 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Brighton a donné accès à Veltman, Welbeck et Richard pour Mac Allister, Lallana et Modérateur, Pendant ce temps, il Everton a donné le feu vert à Iwobi et Gomes, qui est venu remplacer Calvert-Lewin et gris.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Bissouma et par le Everton admonesté Richarlison et Pickford.

Avec ce résultat, le Brighton reste avec six points et le Everton il monte à sept points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Premier League : Brighton et Hove Albion tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Brentford à la maison, tandis que le Everton jouera à domicile contre lui Burnley.

Fiche techniqueBrighton et Hove Albion :Sánchez, Dunk, Duffy, Moder (Richards, min.73), Webster, Bissouma, Lallana (Welbeck, min.59), Mac Allister (Veltman, min.46), Gross, Maupay et TrossardEverton :Pickford, Keane, Holgate, Digne, Coleman, Allan, Doucoure, Gray (Gomes, min.81), Townsend, Calvert-Lewin (Iwobi, min.70) et RicharlisonStade:Le stade communautaire American ExpressButs:Gray (0-1, min. 41) et Calvert-Lewin (0-2, min. 58)