Everton remporte trois points après avoir battu Arsenal 0-1

23/04/2021 à 23:06 CEST

le Everton a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Arsenal ce vendredi dans le Emirates Stadium. le Arsenal est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Fulham. Pour sa part, Everton a récolté une égalité dans les deux sens contre le Tottenham Hotspur, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition et a eu une série de trois nuls consécutifs. Avec ce bon résultat, l’ensemble des ‘Toffees’ est huitième, tandis que le Arsenal il est neuvième à la fin du match.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

Après la moitié du duel, dans la seconde moitié est venu le but pour lui Everton, qui a su profiter de l’occasion et a réussi à inaugurer le score au moyen d’un but dans son propre but de Enregistrer à 76 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 0-1.

L’entraîneur du Arsenal a donné accès à Martinelli, Ødegaard Oui Willian pour Nketiah, Pépé Oui Chambres, Pendant ce temps, il Everton a donné le feu vert à Delph, Davies Oui Exploiter, qui est venu remplacer Gomes, James Oui Richarlison.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Arsenal (Thomas) et trois à Everton (Allan, Holgate Oui Delph).

Avec 52 points, Everton classé huitième du classement à la fin du match, tandis que Arsenal il a été placé à la neuvième place avec 46 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Premier League: Arsenal tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Newcastle United à la maison, tandis que le Everton jouera dans son fief contre lui Aston Villa.

Fiche techniqueArsenal:Leno, Pablo Marí, Holding, Xhaka, Chambers (Willian, min.83), Ceballos, Thomas, Smith-Rowe, Saka, Pépé (Ødegaard, min.74) et Nketiah (Martinelli, min.74)Everton:Pickford, Holgate, Godfrey, Digne, Coleman, Allan, Gomes (Delph, min 65), James (Davies, min 86), Sigurdsson, Calvert-Lewin et Richarlison (Mina, min 89)Stade:Emirates StadiumButs:Leno (0-1, min. 76)