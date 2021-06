Everton s’apprête à déménager pour l’ancien manager des Wolves Nuno Espirito Santo alors que Carlo Ancelotti se rapproche du Real Madrid

Everton aligne Nuno Espirito Santo comme nouveau manager avec Carlo Ancelotti sur le point de prendre le poste du Real Madrid.

Ancelotti est en pourparlers avec le Real au sujet de son retour pour un deuxième séjour dans le hotseat de Bernabeu avec un accord considéré comme très proche.

Santo voulait que son prochain emploi soit également en Premier League et pourrait réaliser son souhait

L’Italien a encore trois ans à courir sur son contrat à Everton, mais le club de Premier League est prêt à le laisser aller au Real.

Une annonce est maintenant imminente, le propriétaire de Toffees Farhad Moshiri faisant déjà des démarches pour faire appel à un remplaçant.

Et talkSPORT comprend qu’Everton est sur le point d’essayer de tenter Nuno de faire un retour rapide à la direction.

Nuno, 47 ans, a récemment quitté Wolves après quatre ans à la tête de Molineux.

Ancelotti est prêt pour un retour au Real Madrid

Cotes du prochain manager d’Everton

Dernières cotes de Betfair

Eddie Howe : 5/1 Nuno Espirito Santo : 6/1 Rafa Benitez : 6/1 Frank Lampard : 8/1 Joachim Low : 12/1 Antonio Conte : 14/1 Vitor Pereira : 16/1 Marcelo Gallardo : 16/1

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

