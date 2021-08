Everton s’apprête à déménager pour l’international américain disponible à un prix ridicule

in

Des rapports affirment qu’Everton prépare une offre pour signer le jeune de Schalke, Matthew Hoppe, et cherchera à conclure un accord dans les prochains jours.

Le joueur de 20 ans a passé une saison à l’académie de Schake avant de passer dans l’équipe senior. L’international américain a fait ses débuts en équipe première en novembre de l’année dernière, avec 15 départs et 22 sorties en Bundesliga. Il a inscrit six buts et une passe décisive, attirant l’attention de quelques clubs de Premier League.

Liverpool et Manchester United auraient surveillé sa situation en février. Tottenham a ensuite rejoint le parti en avril avant le Toffees et Arsenal étaient liés le mois dernier.

Le jeune a excellé lors de la récente Gold Cup, marquant son premier but international contre la Jamaïque. Et il a joué 120 minutes alors que l’Amérique battait le Mexique en finale après prolongation.

Fin juillet, le journaliste Grant Wahl s’est rendu sur Twitter pour faire le point sur l’avenir de Hoppe.

“Entendre Matthew Hoppe (qui a une bonne Gold Cup) suscite maintenant l’intérêt d’Arsenal et d’Everton”, a-t-il tweeté. “Il semble probable qu’il quittera Schalke après la Gold Cup.”

Le journaliste Ekrem Konur a maintenant repris l’histoire, tweetant qu’Everton devrait offrir 2 millions de livres sterling pour l’attaquant. Et ils déposeront l’offre dans les prochains jours dans l’espoir de débarquer le Californien avant la fermeture de la fenêtre.

Everton fait ses devoirs sur Hoppe

Hoppe a fait irruption sur la scène de la Bundesliga en marquant un triplé contre Hoffenheim en janvier de cette année. Cependant, Die Konigsblauen a terminé dernier de l’élite allemande et a été relégué.

Il semble inévitable que l’ancien jeune joueur de LA Galaxy soit en route. Everton a contacté Schalke pour obtenir des informations sur Hoppe.

Ils auraient appris qu’il est un athlète fantastique qui est prêt à courir toute la journée. Il est également fort et capable de tenir le ballon tout en étant superbe dans les airs.

Rafael Benitez a Dominique Calvert-Lewin et Richarlison comme son homme gréviste. Mais Hoppe semble être un joueur qui pourrait faire plusieurs travaux pour l’équipe.

Benitez est un manager qui aime développer des joueurs plus jeunes et Hoppe correspond à ce profil. Il est peu probable que les Spurs soient toujours intéressés et Everton est prêt à frapper.

L’offre d’ouverture de Merseysiders ne suffira probablement pas, mais son prix est certainement attrayant.

