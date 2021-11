Everton s’apprête à entamer des pourparlers pour un objectif de milieu de terrain avec une clause libératoire de 45 millions d’euros

Everton envisage une baisse des prix pour une star de Majorque, selon des informations en Espagne.

Les Toffees recherchent des renforts avant le mercato de janvier. Rafa Benitez est à court d’options au milieu de terrain suite aux blessures d’Abdoulaye Doucoure et d’André Gomes.

Doucoure, qui a été l’un des meilleurs joueurs d’Everton cette saison, a eu un problème de pied lors de la défaite 1-0 contre West Ham. Il a raté deux matchs depuis mais ne nécessitera pas d’opération, comme l’a confirmé le club.

Gomes, quant à lui, est absent depuis plusieurs semaines à cause d’une blessure au mollet. Il pourrait revenir pour le choc de dimanche en Premier League contre Tottenham.

Benitez a toujours à sa disposition Allan, Fabian Delph, Tom Davies et Jean-Philippe Gbamin. Cependant, Delph n’est pas en pleine forme après avoir souffert d’une luxation de l’épaule plus tôt cette campagne.

Il est peu probable que l’on se fie à Gbamin après sa mauvaise performance lors de la défaite de lundi contre les Wolves.

Sport Witness, citant des articles de la presse espagnole, fait le point sur la chasse au milieu de terrain d’Everton.

Ils déclarent que Benitez et les Toffees ont « jeté leur dévolu » sur Iddrisu Baba de Majorque.

C’est un milieu de terrain central de 25 ans qui représente le Ghana au niveau international. Il a réalisé de solides performances lors du début de saison mitigé de Majorque.

La clause libératoire de Baba s’élève à 45 millions d’euros (38,1 millions de livres sterling). Cependant, la partie espagnole sait qu’elle devra vendre à un moment donné et est prête à négocier.

Everton n’a « aucune intention » de payer autant. Au lieu de cela, ils sont confiants de décrocher la star pour beaucoup moins que ce que prévoit son contrat.

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre transfert gratuit 2022 XI

50% des frais de transfert iront à l’ancien club de Baba, Leganes. Everton « en tiendra compte » lorsqu’il tentera de finaliser un accord.

Baba a fait 105 apparitions pour Majorque depuis qu’il a été promu dans son équipe senior en 2018. Il n’est pas exactement connu pour ses prouesses en matière de buts, n’ayant réussi qu’un seul but à cette époque.

Un expert attend avec impatience le retour « énorme » d’Everton

Pendant ce temps, Noel Whelan, expert de Football Insider, attend Doucoure avoir un grand impact quand il revient de blessure.

Le milieu de terrain d’Everton a semblé faible et sans intérêt en son absence. Son retour pourrait s’avérer vital s’ils veulent terminer dans les huit premiers cette saison.

Interrogé sur le joueur de 28 ans, Whelan a déclaré: « [His return] sera énorme pour Everton. Il fait partie de ces joueurs qui vont de box à box, de 18 à 18 mètres.

« Le manager lui a donné un peu plus de liberté d’attaque cette saison. Nous l’avons vu entrer beaucoup plus dans la surface et cela a été très efficace avec les buts et les passes décisives qu’il a réussi à obtenir.

« Les chaînes sont tombées pour lui cette saison, il n’a pas été restreint. On lui a donné une vraie licence pour s’exprimer et causer des problèmes d’opposition.

« Il avait l’air de profiter d’une nouvelle vie avant la blessure. Ce sera un énorme plus pour lui de revenir.

LIRE LA SUITE: Benitez taquine la tendance excitante de Liverpool qu’Everton peut bientôt s’attendre à voir