Everton se bat contre West Ham avec l’attaquant de l’Inter présentant une opportunité en or

West Ham et Everton forment les parties intéressées de la Premier League pour un attaquant à feuilles persistantes de l’Inter Milan qui pourrait bientôt être en mouvement, selon un rapport.

Everton et Jambon occidental semblent aller dans des directions différentes sous leurs gestionnaires pragmatiques. Les Hammers ne cessent de se renforcer sous la direction de David Moyes et n’ont montré aucun signe que leur campagne en Ligue Europa sera jusqu’à présent un obstacle.

Les Toffees, quant à eux, travaillent sans talismanique avant-centre, Dominic Calvert-Lewin. Richarlison avait également été absent ces dernières semaines avant de faire un retour à l’action contre Watford samedi.

La petite affaire des cinq buts encaissés à l’autre bout était cependant plus préoccupante.

Les deux clubs nourrissent chaque année de réelles ambitions de qualification pour l’Europe. S’ils sont atteints, ils deviendront de plus en plus dépendants de leurs pièces de profondeur tout au long d’une campagne encombrée sur deux fronts.

Maintenant, Goal (citant la presse espagnole), affirme qu’Ivan Perisic de l’Inter Milan est sur le radar de la paire.

Malgré ses 32 ans, l’ailier mortel reste un habitué du club et du pays. Perisic a aidé l’Inter à briser la domination de la Juventus en Serie A la saison dernière. mais son séjour au San Siro touche peut-être à sa fin.

Le contrat du Croate expire à la fin de la campagne en cours. Les difficultés financières bien documentées de l’Inter pourraient garantir que Perisic ne se verra pas proposer de nouvelles conditions.

Le rapport cite l’intérêt de la Bundesliga où Perisic a déjà passé du temps avec Wolfsburg et le Bayern Munich. Mais les rôles d’Everton et de West Ham sont plus intéressants pour les fans anglais.

La paire de Premier League surveillerait la situation de Perisic. De plus, il est affirmé que l’attaquant possède un style de jeu « idéal » pour la Premier League tout en action.

Bien entendu, la possibilité de signer une prolongation de contrat chez Inter ne peut être écartée et est reconnue dans l’article.

Néanmoins, Perisic pourrait potentiellement être en mouvement l’été prochain et, en tant qu’agent libre, représenterait une valeur exceptionnelle pour Everton ou West Ham.

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd

Les plans de l’attaquant de West Ham rencontrent le barrage routier de Newcastle

Pendant ce temps, Newcastle pense qu’un raid en janvier sur Arsenal est parfaitement viable malgré l’intérêt de West Ham.

West Ham avait déjà été lié avec le rebelle sous contrat des Gunners, Alexandre Lacazette. David Moyes manque de profondeur derrière Michail Antonio et a une campagne en Ligue Europa à jongler.

Cependant, le rapport Daily Express de Newcastle est dans le cadre. Citant le Daily Star, ils affirment que Lacazette est «sur le radar du club»

De plus, Newcastle aurait considéré Lacazette comme une signature «réaliste» compte tenu de son statut de contrat.

Arsenal autoriserait Lacazette à partir si une offre appropriée était déposée. Accumuler un montant qu’Arsenal juge digne ne sera pas une tâche difficile pour Newcastle.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: 12 clubs Prem, dont Newcastle, pour enregistrer un intérêt de transfert pour la star de Man Utd; Les pourparlers de crise de la star de Tottenham