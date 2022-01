Everton se rapproche d’un raid de 15 millions de livres sterling pour l’ailier d’Aston Villa Anwar El Ghazi

Everton est sur le point de prendre Anwar El Ghazi d’Aston Villa dans une opération distincte du transfert de Lucas Digne, selon divers rapports.

Les deux clubs négocient un transfert pour l’arrière gauche Digne, qui est malheureux à Everton. Les Toffees ont déjà fait appel à Vitaliy Mykolenko pour le remplacer. En tant que tel, cela semble être une question de temps avant que le transfert de Digne à Villa ne devienne officiel.

Mais il n’est peut-être pas le seul joueur à se déplacer entre les deux clubs ce mois-ci. Plusieurs sources rapportent qu’El Ghazi est prêt à aller dans la direction opposée.

La nouvelle a été rapportée par la BBC, talkSPORT, le Daily Telegraph et ..

El Ghazi est un joueur de Villa depuis 2018, date à laquelle il les a rejoints pour un premier contrat de prêt de Lille. Le transfert est devenu permanent lors de leur promotion en Premier League à la fin de cette saison.

Villa a inscrit quatre buts en championnat à El Ghazi dès sa première saison dans l’élite anglaise. Puis, la saison dernière, il a contribué 10 buts dans la compétition.

Mais cette saison, son temps de jeu a diminué. En effet, El Ghazi n’a commencé que quatre matches de championnat jusqu’à présent, faisant cinq autres apparitions de remplacement. Il a marqué une fois jusqu’à présent, plus deux buts sur deux en Coupe Carabao.

Maintenant, il semble que son passage à Villa Park soit terminé. Everton s’est enquis de la disponibilité de l’ailier et la BBC rapporte qu’un accord peut être conclu pour environ 15 millions de livres sterling.

Selon ., un accord permanent est préférable mais un prêt n’est pas exclu non plus. Ils réitèrent que l’opération est distincte du déménagement de Digne.

Villa vient d’introduire une compétition supplémentaire pour la place d’El Ghazi sous la forme de Philippe Coutinho. Par conséquent, il est peu probable que le joueur de 26 ans figure en bonne place dans leurs plans.

Everton, cependant, souhaite ajouter un autre ailier. El Ghazi pourrait être le dernier grand homme à rejoindre Everton à l’époque de Rafael Benitez. Le manager a également fait venir Demarai Gray et Andros Townsend cet été.

Gerrard donne des indications sur la conclusion de l’accord avec Everton

Le changement potentiel d’El Ghazi est une note de bas de page de la saga des transferts de Digne, qui est sur le point de se terminer.

Selon des informations publiées lundi, Digne a déjà conclu des conditions personnelles à Villa Park avec un accord à long terme probable.

Steven Gerrard a été interrogé sur les perspectives de signer Digne après la sortie de la FA Cup à Manchester United.

Et l’ancien patron des Rangers était clairement heureux de lâcher un gros taquin que sa capture est imminente.

« Nous travaillons dur sur les cibles », a déclaré Gerrard.

« Ce n’est pas respectueux de citer des noms mais il n’y a pas de fumée sans feu. Nous voulons essayer d’améliorer certains domaines de notre équipe et de notre effectif.

Les rapports indiquent que Digne signera un accord de trois ans et demi à Villa Park. Et beaucoup verront le joueur comme un démarreur automatique et une mise à niveau sur l’option arrière gauche actuelle Matt Targett.

