Everton « se sépare » du directeur du football Marcel Brands et Rafael Benitez devrait se voir confier le contrôle du recrutement à Goodison Park après une baisse de forme

Marcel Brands aurait quitté son poste de directeur du football d’Everton.

Selon le Mirror, les Toffees ont limogé le Néerlandais, ce qui signifie que Rafael Benitez aura désormais plus de contrôle sur le recrutement à Goodison Park.

Brands a quitté après trois ans dans le rôle

Il est entendu que Brands a quitté Goodison Park après avoir convenu d’un remboursement avec le propriétaire Farhad Moshiri.

Plus de 300 millions de livres sterling ont été dépensés en transferts depuis qu’il a rejoint le club il y a trois ans, avec de nombreuses signatures décevantes.

Ben Godfrey, Abdoulaye Dacoure, Richarlison et Lucas Digne ont fait leurs preuves, mais d’autres signatures de haut niveau comme James Rodriguez, Moise Kean, Bernard, Nikola Vlasic et Cenk Tosun ont déçu.

Le départ de Brands ouvrira la voie à Benitez pour qu’il contrôle les transferts et l’Espagnol serait soutenu sur le marché des transferts de janvier alors que le club du Merseyside cherche à sortir de son marasme actuel.

Aucune victoire en huit matches de Premier League n’a accentué la pression sur l’ancien patron de Liverpool, les supporters tournant leur colère contre le conseil d’administration après la défaite en milieu de semaine du derby du Merseyside à domicile.

Benitez recevra un trésor de guerre en janvier alors qu’il cherche à arrêter la forme choquante d’Everton

À l’approche d’un mois qui comprend des matches contre Arsenal, lundi, Chelsea et Leicester plus un voyage à Burnley – et avec l’attaquant principal Dominic Calvert-Lewin peu susceptible de revenir d’une blessure à la cuisse pendant au moins quinze jours – les choses pourraient empirer avant de devenir meilleur.

Cependant, Benitez fait confiance à sa vaste expérience pour arrêter la glissade inquiétante de son équipe.

J’ai de l’expérience dans des situations comme celles-ci, de me battre pour des titres et d’essayer d’éviter la relégation et mon expérience me dit de rester calme, de continuer à travailler dur, d’essayer de corriger les erreurs, puis de continuer », a déclaré Benitez.

« Ce que nous voulons, c’est rester ensemble parce que c’est crucial. C’est une période frustrante pour nous, mais nous devons continuer et travailler très dur.

« Quand vous êtes dans une mauvaise passe, chaque match semble « doit gagner ».

«Je suis positif et j’ai toujours la conviction que nous allons bien faire parce que nous l’avons fait au début de la saison.

« J’ai dit à plusieurs reprises que nous ferions bien en deuxième partie.

« Il est maintenant temps pour nous de rester ensemble et d’essayer d’aller en janvier dans la meilleure position possible. »

